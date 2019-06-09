Партия Кличко подумала и решила не позориться: предвыборного списка не будет

09.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Партия Виталия Кличко “УДАР” ввиду крайне низких рейтингов решила не выставлять свой список на выборах в Верховную Раду и сконцентрируется только на отдельных округах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится на сайте Кличко.

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“Много политических сил идут на эти выборы. Мы понимаем, насколько сложными они будут. И прежде всего – для украинских избирателей… Важно, чтобы голоса за демократические силы, которые будут предлагать реальный план изменений и преобразований, не были рассеяны. Чтобы не произошло реванша тех сил, против которых мы боролись на Майдане. Поэтому на эти досрочные выборы от “УДАРа” пойдут мажоритарщики, которые готовы эффективно работать в округах, отчитываться перед людьми и воплощать запросы своих избирателей”, – заявил Кличко.

Сам Кличко намерен остаться на должности мэра Киева до конца отведенного срока и не будет баллотироваться в Верховную Раду.

Он также пообещал, что партия намерена провести обновление.

Напомним, что по данным последних соцопросов рейтинг партии “УДАР” находится в районе мизерных 0,3% при 5%-ном проходном барьере в Верховную Раду.

Ранее Кличко предлагал возглавить список “УДАРа” на выборах Михаилу Саакашвили, но тот отказался. Безрезультатными оказались переговоры с еще одним аутсайдером гонки- партией львовского мэра Садового “Самопомощь”.