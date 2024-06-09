Партия Макрона терпит серьезное поражение на выборах. Что это меняет для России

На выборах в Европарламент от Франции партия Эммануэля Макрона потерпела серьезное поражение, набрав только 15,4%. В то время как правые из партии Ле Пен, представляемой Жорданом Барделла, набирают 32% голосов.

На фоне этого известия Макрон уже заявил о роспуске французского парламента и проведении досрочных выборов.

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Российский политолог Сергей Марков считает, что победа правых во Франции не принесет больших изменений в политике относительно РФ.

«Марин Ле Пен стала полностью за войну против России. Таким образом она пытается заработать разрешение на победу на будущих президентских выборах от правящей олигархии», – считает Марков.

Живущий во Франции политолог Олег Нестеренко придерживается иной точки зрения:

«То, что в отличие от выборов 2019 года, партия Ле Пен получит значительно больше голосов, чем партия Макрона (тогда каждая из них получила по 23 евродепутата) – серьёзно вредит позициям одного из основных врагов России – Макрона, что уже очень хорошо. Всё же правые больше играют на факторе французского суверенитета, а поэтому выступают против поставки вооружений Украине и против направления французского военного контингента на территорию последней. Однако они, конечно, не забывают каждый раз упомянуть о том, что это Россия является «страной-агрессором», и что Украина – «бедная жертва». Но, всё же, для России позиция партии Ле Пен более выгодна, чем политика Макрона. Но, с другой стороны, на общеевропейском уровне – это, конечно, каким-то серьёзным образом не повлияет на антироссийскую линию ЕС. Европейская политика в отношении России и Украины никоим образом не изменится в обозримом будущем», – сказал эксперт «ПолитНавигатору».

Решение Макрона распустить местный парламент Нестеренко объясняет следующим образом:

«Касательно роспуска парламента, о котором только что сообщил Макрон. Чисто исторически во Франции уже распускали его четыре раза: два раза в шестидесятых, два раза в восьмидесятых годах и в девяносто седьмом. То есть, подобного Франция не видела уже почти 30 лет. Естественно данную инициативу Макрон не придумал в последние три часа, а готовил уже давно, зная, что на актуальных выборах в Европарламент его партия потеряет много позиций относительно тех, кого здесь называют крайне правыми, то есть партии Ле Пен. Когда возникает резкая потеря представительности правящего класса, как это и произошло сегодня, распустить парламент – один из способов удержаться на плаву. Макрону не выгодно, чтобы завтра во французском парламенте вся оппозиция стала наперебой кричать о том, что, несмотря на актуальное количество депутатов в Национальной ассамблее Франции партии Макрона, – они уже никто, и народ в своём большинстве проголосовал против последних. Но, естественно, положение Макрона даже в краткосрочной перспективе, роспуск парламента Франции не спасёт. Нельзя исключать, что вслед за роспуском Национальной ассамблеи уйдет в отставку и премьер-министр от Макрона. А его место займёт как раз Борделла от партии Ле Пен. Для Франции это было бы более чем неплохо. Но всё это, скорее, внутрифранцузские политические игры и, как уже говорил, стратегически в вопросе конфликта на Украине ничего не поменяет».