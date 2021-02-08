Партия Медведчука отказалась защищать русский язык

08.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Якобы пророссийские политики Украины так и не подали в суд ни одного иска о защите прав русского языка.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил покинувший Украину под угрозой политических преследований экс-лидер одесского Антимайдана Антон Давидченко, отвечая на вопрос, почему юго-восточные регионы не поднимаются в защиту своих языковых прав.

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«Все помнят 2014-й год, 2 мая. Люди понимают, что все бессмысленно, что никто не поможет. У нас в Украине русский язык занесен в Конституцию. Там написано, что человек имеет право широко использовать русский язык. Но депутаты от партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), якобы пророссийские, не подали ни одного иска о защите русского языка ни в украинские суды, ни в Европейский суд. Вопрос: о какой пророссийской силе в Украине мы говорим, если она не защищает даже язык, а ведь язык – это основа всего», – сказал собеседник издания.

По его словам, ОПЗЖ – это «приспособленцы в политике», которые «уже были у власти и ничего не делали для русского языка».

При этом экс-лидер одесского Антимайдана признает, что других альтернатив для выдвижения оппозиционных лидеров нет.

«А кого? Есть только ОПЗЖ, еще появился Шарий – это более-менее вменяемые. Больше никого нет. Нет альтернатив. Запад постоянно создает в Украине десятки мелких партий, которые выступают с разных позиций, постоянно идет какое-то движение, появляется что-то новое. И люди за них голосуют. У нас была Партия регионов, потом Оппозиционный блок и теперь ОПЗЖ. Это одни и те же политики, только перекрасившееся», – резюмировал Давидченко.