Партия Медведчука почти догнала «слуг» в рейтинге

06.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Если бы выборы в Верховную раду проходили в это воскресенье, то в парламент прошли бы четыре партии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют данные опроса, проведенные «Социальным мониторингом»

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Так, правящую партию «Слуга народа» поддерживает 25,9% респондентов, определившихся с выбором, «Оппозиционную платформу За жизнь» – 22%, «Европейскую солидарность» – 14,2%, «Батькивщину» – 9,5%.

.Все остальные партии не преодолевают пятипроцентный проходной барьер.

Исходя из этих данных, «Слуга народа» завела бы в парламент 155 депутатов, ОПЗЖ – 139, «Европейская солидарность» – 92, «Батькивщина – 54.

Примечательно, что на прошлогодних выборах «Слуга народа» сумела оформить единоличное большинство.

В ходе полевого этапа исследования 20-29 сентября было опрошено методом личного интервью по месту проживания респондента 3014 человек. Стандартная ошибка выборки составляет 1,1-1,9%.