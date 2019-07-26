Партия Медведчука – системный кирпич в антироссийской стене

26.07.2019, Москва, Владимир Гладков

У проекта «Украина» есть два хозяина, где первый – США – строит украинский олигархат в своих геополитических интересах в целях борьбы с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Спас» заявил исполнительный директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы вообще не говорил о том, что власть существенно поменялась. Народ, конечно, проголосовал за новое против старого, но что за этим стоит? Это внешняя картинка или всё-таки там есть какое-то содержание? И при попытке найти какое-то новое содержание, да ещё и содержание «пророссийское», мы увидим, что с этим как-то проблемы.

Вот, упоминался Вакарчкук тоже вроде как новый политик, новое лицо, но давайте посмотрим на идеологию: она ничем не отличается от идеологии Порошенко. Если мы посмотрим на заявления советников Зеленского, мы увидим, что многие вещи, которые говорились и делались при Порошенко, сейчас получают ещё большее развитие, и, скорее всего, нас ожидают ещё большие проблемы.

Большие в том плане, что будет говориться много красивых и правильных слов о мире, о справедливости, возможно даже, о необходимости налаживать взаимоотношения с Россией, но нам нужно будет всё это мерять по делам, насколько эти слова будут с ними соотноситься. А здесь, я думаю, будут очень большие проблемы», – предполагает Пантелеев.

В свою очередь российский политолог Леонид Крутаков исключил даже возможность какого-либо налаживания украино-российских отношений.

«Украина демонстрирует нам, как улица заставляет действовать это (государством не назовёшь) государственное образование вопреки рациональной логике. То есть, все их последние действия, начиная с 2014 года, показывают, что вы идёте в тупик, вы с каждым своим решением теряете возможность нормально существовать, тем не менее, «мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус».

В чём здесь смысл всех обещаний, которые говорили и Вакарчук, и Зеленский: единственное выполнимое – это борьба с коррупцией. Потому что всё остальное подразумевает разговор с Россией, что значит выйти из того проекта, который создан на Украине, это значит собственноручно написать заявление уволиться по собственному желанию. Смысл проекта «Украина» – это создание антирусского форпоста на границах с Россией, ближайших, потому что Украина впервые вошла в санитарный кордон вокруг России», – отметил Крутаков.

«Понятно, что проект этот управляем из другого центра, и господин Зеленский не решает эти вопросы. То, что его выбрали – просто прежняя власть дискредитировала себя до конца, и ему даже позволят условно казнить каких-то олигархов, чтобы он мог показать, что он действительно [борется с коррупцией]. Потому что проект обновляют, вывеску поменяли, больше ничего не изменилось», – добавил политолог.

Кроме того, по мнению Пантелеева, антироссийским проектом руководят одновременно изнутри и извне.

«На мой взгляд, есть два хозяина у этого проекта. Первый хозяин – внешний, который принимает все ключевые политические решения, он самый главный, это США.

Второй хозяин внутренний, он называется олигархат. Да, Коломойский там занимает заметную роль, но всё к нему не сводится. Между этими двумя хозяевами есть определённые иерархические отношения, поскольку первый наиболее сильный – и он определяет все принципиальные базовые тренды.

Второй озабочен только одним – собственным обогащением. И первый будет строить второго в своих геополитических интересах в целях борьбы с Россией. А второй просто будет обкрадывать народ в тех рамках, которые позволит первый», – рассказал международник.

При этом он категорически отбросил любую возможность изменения курса путём как президентских, так и досрочных парламентских выборов.

«АнтиРоссию» выстраивали не для того, чтобы через парламентские выборы вернулись власти, которые начнут обратно отстраивать «АнтиРоссию» в дружественное России государство. Почему за Зеленского проголосовали так дружно эмоциональные украинские избиратели: потому что всегда хочется верить во что-то хорошее, лучшее, и именно этот фактор сыграл определяющую роль.

Дорогие друзья, не нужно быть наивными: не отдаётся власть, заточенная на русофобию, просто так, через парламентские выборы. Более того, как нам ни печально это признать, партия Бойко-Медведчука сегодня будет выступать в качестве системной партии в антироссийском парламенте», – заявил Пантелеев.