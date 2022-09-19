«Партия мира» очень сильно давит на президента – Прилепин

Cформированная за постсоветские годы модель российского государства всем своим существом противоречит идее спецоперации на Украине и тем геополитическим последствиям, которые она вызвала.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский писатель и политик Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России не надо ничему удивляться. У нас действительно сильная «партия мира». Она воздействует, она кружит кругами вокруг нашего президента. И вопрос только в одном: мы конечно же победим, неизбежно. В определённой временной перспективе. Но они могут эту перспективу отложить, оттянуть.

Они могут реально замирить, найдя какие-то основания и тогда придётся это опять неизбежно заново опять перерешивать, и тогда мы уже это доделаем.

Я у себя замечаю в своих блогах. Люди говорят: либералы, либералы, либералы. Я говорю: хватит уже говорить про либералов. Это по сути уже ничего не определяет. Потому что если говорить, то надо говорить о либерально-буржуазном государстве, которое выстроено по определённой модели. Сама по себе модель государства нынешнего, она, конечно же, противоречит идеи спецоперации. Вот эта простая мысль, мы должны её в голове поместить.

На самом деле, на всех уровнях, она никому не нужна. Она не нужна промышленности, предприятиям, списку Форбс, губернаторам. Потому что мы до 24 числа все знали, что у них жены, тёщи, собаки в Ницце и в Лондоне прописаны. Но они что думаете, оттуда уже всё забрали? Ну нет, конечно. Мы бы всё это заметили, если бы это происходило. Конечно там племянник, слуга, дворецкий кот Мурын как бы владеют по-прежнему этими вещами. Являются ли они симпозиантами всего происходящего? Нет! Сидят и ждут, когда всё это закончится.

Вот это вот вялое саботирование всего происходящего, оно очень заметно. Мы всё это видим, сидим в своих телеграмах, и говорим, да что же это такое-то. Это многоуровневые истории, которые никак не касаются ни Галкина, ни Макаревича. Ну никак. Она касается других людей, чьи имена мы либо не называем, либо если назовём, то нас никто не поймёт. Нас за это никто не одобрит», – заявил Прилепин.