Партия Нетаньяху проигрывает левым выборы в Израиле

18.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

По итогам подсчета 91% голосов на парламентских выборах в Израиле лидирует оппозиционный левый альянс “Кахоль Лаван”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Центризбирком страны.

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“Кахоль Лаван” на данный момент получает 26,5%, правящий “Ликуд” – 25,8%. Таким образом, блок Бени Ганца получает преимущество над партией Биньямина Нетаньяху в один мандат.

Публикация официальных результатов на сайте израильского ЦИК задерживается из-за изменений в системе ввода данных – здесь отображаются результаты подсчета 63,1% голосов. По этим официальным данным, “Кахоль Лаван” обходит “Ликуд” только на 0,5%. Далее идут ШАС с 8%, “Исраэль Бейтейну” – 7,7%, “Яхадут А-Тора” – 6,9%, “Ямина” – 6%, “Авода” – 5%, “Демократический лагерь” – 4,4%.

Партия “Оцма Иеудит” набрала только 1,95% и гарантированно не преодолевает электоральный барьер.

Неофициальные результаты (без голосов в арабском секторе) показывают у “Кахоль Лаван” – 32 мандата, у “Ликуда” – 31. Право-религиозный лагерь имеет пока 55 мандатов.

Учитывая тот факт, что Израиль-парламентская республика, в которой правительство и его главу избирает парламентское большинство, такие итоги выборов могут фатально отразиться на премьерской карьере Биньямина Нетаньяху.