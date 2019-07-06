Партия Плахотнюка готовит реванш

06.07.2019, Москва, Елена Острякова

Партия олигарха Влада Плахотнюка, изгнанного из Молдавии, недолго будет оставаться в оппозиции. Об этом в эфире телеканала tvc21 заявил бывший премьер-министр Молдавии Павел Филип, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Демпартия показала, что она профессиональна, что мы умеем разбираться в законопроектах. Так и будет продолжаться, пока мы будем в оппозиции. Может, недолго», – сказал Филип.

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Он признал, что олигарх Плахотнюк имел большое влияние в партии, и в ней царил командный стиль управления. Филип выразил надежду на то, что партия будет реформирована.

«Я уверен, что Демократическая партия перейдет через этот кризис. Самые лучшие люди сейчас находятся в Демпарии. Они не собираются уходить из партии и готовятся к местным выборам», – сказал Филип.

Напомним, что в начале июня Демпартия узурпировала власть и отказывалась передавать ее законной коалиции проевропейских и пророссийских сил. Конфликт удалось разрешить благодаря давлению дипломатов и политиков из России, Евросоюза и США.