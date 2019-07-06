06.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Молдова, Политика
Просмотров:

Партия Плахотнюка готовит реванш

Партия олигарха Влада Плахотнюка, изгнанного из Молдавии, недолго будет оставаться в оппозиции. Об этом в эфире телеканала tvc21 заявил бывший премьер-министр Молдавии Павел Филип, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Демпартия показала, что она профессиональна, что мы умеем разбираться в законопроектах.  Так и будет продолжаться, пока мы будем в оппозиции. Может, недолго», – сказал Филип.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он признал, что олигарх Плахотнюк имел большое влияние в партии, и в ней царил командный стиль управления. Филип выразил надежду на то, что партия будет реформирована.

«Я уверен, что Демократическая партия перейдет через этот кризис. Самые лучшие люди сейчас находятся в Демпарии. Они не собираются уходить из партии и готовятся к местным выборам», – сказал Филип.

Напомним, что в начале июня Демпартия узурпировала власть и отказывалась передавать ее законной коалиции проевропейских и пророссийских сил. Конфликт удалось разрешить благодаря давлению дипломатов и политиков из России, Евросоюза и США.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть