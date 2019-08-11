Партия Порошенко: Будет бунт и потеря новых территорий Украины

11.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские военнослужащие, в числе которых немало националистов, могут поднять вооруженный бунт против президента Владимира Зеленского, если сочтут, что тот идет на недопустимые уступки России или Донбассу.

Об этом в эфире «5 канала» заявила командир медицинского батальона «Госпитальеры», новоизбранный нардеп от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Яна Зинкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соратница экс-президента призналась, что новый переворот угрожает потерей новых территорий Украины.

«Сейчас идет большая интенсивность всех этих негативных новостей, и множество людей разозлены.

Для нас это опасно, потому что, как только у нас начнутся какие-то такие события, Россия свой шанс не упустит, и мы можем потерять еще часть территории.

Поэтому я считаю это последним шагом, на который пойдет гражданское общество, но он возможен», – отметила она.