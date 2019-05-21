Партия Порошенко капитулирует перед Зеленским

21.05.2019

Решение нового президента Украины Владимира Зеленского о досрочных парламентских выборах является неконституционным, но тем не менее перевыборы проводить придется.

Об этом на брифинге по итогам консультаций лидеров парламентских фракций в администрации президента Украины заявила вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

При этом она признала, что Блок Петра Порошенко пойдет на досрочные выборы.

По ее словам, БПП выборов не боится, потому что «каждый политик должен быть готов к новым выборам через день после окончания предыдущих».

Геращенко отмтетила, что в ближайшие дни новый президент издаст указ о досрочных выборах, которые пройдут 21 или 28 июля.

Также о готовности к досрочным выборам заявил глава фракции БПП Артур Герасимов, указав, что партия «будет обязательно принимать в них участие». Хотя он также оговорился о нарушении Конституции.