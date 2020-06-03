Партия Порошенко осмелела от безнаказанности и пошла в атаку на Зеленского

03.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Окружение Петра Порошенко, избежавшее обещанных некогда новой властью посадок, настолько осмелела, что сегодня в Верховной раде перешла в открытую атаку на Владимира Зеленского, обвиняя его персонально в ответственности за все громкие промахи.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Год назад, когда Зеленский начал кидать грязь в своих предшественников, рассказывая, какой «не такой» предыдущий президент, правительство и парламент, он заявил, что единственный эффективный министр – это Аваков.

29 августа, когда назначалось набранное с Интернета правительство «новых лиц», там осталось только одно «старое лицо» – это Аваков. И Зеленский взял на себя ответственность за министра, заявив, что он должен расследовать криминальные дела.

В декабре Зеленский притянул на пресс-конференцию Авакова и Рябошапку, и в прямом эфире обозначил виновных в убийстве журналиста Шеремента. И, к сожалению, в суде по этим обвинённым без суда и следствия президентом, нет ни одного народного депутата, кроме «Европейской солидарности».

И что мы видим сейчас? Тут разворачивается дешёвый спектакль под названием «царь хороший, бояре плохие», пытаются переложить ответственность царя на бояр. Но Аваков – это Зеленский, потому что он взял на себя полную ответственность за этого министра. Венедиктова, ГБР и Шмыгаль – это Зеленский», – возмутилась она.

Также Ирина Геращенко потребовала начать процесс отставки столь некомпетентного правительства.

«Наша политическая сила настаивает на том, что это правительство Зеленского должно пойти в отставку. Потому что мы точно против министра обороны, который демотивирует украинских военных, против министра экономики и соцполитики, фамилий которых не знает и сам Зеленский, потому что нет сегодня на Украине экономики и соцполитики.

Да, Аваков также должен уйти, но не надо играть в игру «плохие бояре и хороший царь». Мы не дадим ни на кого переложить ответственность за то, что нет никакой реакции. Ответственность за то, что убийца маленького мальчика сегодня на свободе лежит на том, кто даже не отреагировал на это. И это Зеленский и правительство Зеленского.

В день битвы в Броварах правительство Зеленского собралось на какой-то мотивирующий, в стиле «Oriflame», тимбилдинг, где они писали программу, которой не существует.

Поэтому мы требуем от руководства парламента немедленно предоставить нам письма, которые блокируются, на сбор 150 подписей на отставку правительства Зеленского, у которого нет программы, стратегии, идеологии, которое завалило экономику и медицину, в котором нет министра образования. Это просто очередная шарашкина контора Зеленского, которая должна пойти в отставку», – потребовала парламентарий.