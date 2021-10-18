Партия радикала Курти потерпела поражение на выборах в Косово

18.10.2021 14:20 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Партия нынешнего «премьер-министра» Косово Альбина Курти «Самоопределение» провалилась на выборах даже в тех муниципалитетах захваченного сепаратистами края, где в феврале во время парламентской кампании набрала более 60%.

Об этом сообщает местное издание «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Курти пережил полное поражение – из 38 муниципалитетов, в которых проводились выборы, «Самоопределение» нигде не набрало достаточного количества голосов для победы в первом туре.

В то же время председатель созданной боевиками «Армии освобождения Косово» Мемли Красничи объявил о победе в Южной Митровице, Феризае (Урошеваце), Скендерае (Србице), Качанике. Также кандидаты от этой партии проходят во второй тур Призренн, Глоговацн, Вуштри, Стимле, Драгашн, Малишевн и Клине.

В свою очередь другой бывший полевой командир, главарь криминального клана и экс-«премьер министр» Косово Рамуш Харадинай заявил, что его «Альянс за будущее Косово» победил в Джаковице, Сува-Реке, Ораховаце, Клине, Дечанах и Юнике, а в Истоке его кандидаты проходят во второй тур.

Провал «Самоопределения» можно связать с тем, что за несколько месяцев «премьерства» Альбин Курти, следуя установкам своих американских кураторов, только и занимался провокациями против Сербии и дипломатической войной с Белградом, в то время как экономическая и социальные сферы края полностью просели.