Партия «Родина Македония» поддержала Россию и осудила Запад

Партия «Родина Македония» выступила с осуждением антироссийской политики Запада.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте политсилы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Всегда, когда Россия поднимается в экономическом, политическом и военном отношении, истерика Запада по отношению к ней также усиливается.

Так и сейчас, в 21 веке, вслед за начавшимся возрождением России, началась и навязчивая западная компания против так называемой «агрессивной» политики России. Но в чём состоит эта «агрессивная» политика России? Только в ответной реакции на военные части НАТО у её границ. И давайте посмотрим, кто вообще говорит об этом?

Это западные элиты, которые за последние несколько столетий ограбили огромное количество народов, начиная от коренных американцев в США и Канаде, до народов Южной Америки, Африки, Китая, Индии, аборигенов в Австралии, македонцев и сербов на Балканах, русинов в Галиции, а также нельзя забывать миллионы русских людей, отдавших свои жизни в борьбе против фашизма, и далее этот список можно продолжать.

Македония не должна быть частью этой западной истерии, а, напротив, как проводник европейской цивилизации, должна призывать к сотрудничеству западные и восточноевропейские страны, чтобы предотвратить возможную войну в Европе между братскими европейскими народами.

Особенно наши братские славянские народы должны найти лидеров, которые смогут инициировать масштабное сотрудничество между славянскими странами, а также преодолеть разногласия между собой, спровоцированные западными элитами исключительно ради их корыстных империалистических интересов», – говорится в заявлении партии.