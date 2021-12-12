Партия «Родина Македония» поддержала Россию и осудила Запад
Партия «Родина Македония» выступила с осуждением антироссийской политики Запада.
Об этом говорится в заявлении на официальном сайте политсилы.
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«Всегда, когда Россия поднимается в экономическом, политическом и военном отношении, истерика Запада по отношению к ней также усиливается.
Так и сейчас, в 21 веке, вслед за начавшимся возрождением России, началась и навязчивая западная компания против так называемой «агрессивной» политики России. Но в чём состоит эта «агрессивная» политика России? Только в ответной реакции на военные части НАТО у её границ. И давайте посмотрим, кто вообще говорит об этом?
Это западные элиты, которые за последние несколько столетий ограбили огромное количество народов, начиная от коренных американцев в США и Канаде, до народов Южной Америки, Африки, Китая, Индии, аборигенов в Австралии, македонцев и сербов на Балканах, русинов в Галиции, а также нельзя забывать миллионы русских людей, отдавших свои жизни в борьбе против фашизма, и далее этот список можно продолжать.
Македония не должна быть частью этой западной истерии, а, напротив, как проводник европейской цивилизации, должна призывать к сотрудничеству западные и восточноевропейские страны, чтобы предотвратить возможную войну в Европе между братскими европейскими народами.
Особенно наши братские славянские народы должны найти лидеров, которые смогут инициировать масштабное сотрудничество между славянскими странами, а также преодолеть разногласия между собой, спровоцированные западными элитами исключительно ради их корыстных империалистических интересов», – говорится в заявлении партии.
Лидер политсилы Зоран Йованчев пояснил смысл политики Запада по сдерживанию России:
«Запад боится этого возрождения, т.к. боится потерять позиции единоличного правителя в Европе, в мире. Возрождение России, идущей своим путём и опирающейся на свой собственный потенциал, покажет бедственное положение западных элит, которые только с помощью колониализма, войн, апартеида, этнических чисток и прочих преступлений заслужили свой сомнительный статус в мире», — сказал председатель партии «Родина Македония», соратник Международного движения «РУСОВ».
«Большинство македонцев настроено против «своего» прозападного правительства, не поддерживает вступление в ЕС и НАТО, и с большой симпатией относятся к России и русскому народу. Очевидно, что, несмотря на некоторые неудачи в развитии отношений между Россией и Македонией, вызванные действиями западных спецслужб, нам нужно продолжать развивать сотрудничество между нашими странами, опираясь в первую очередь на такие македонские патриотические организации, как партия «Родина Македония», — сказал Андрей Родионов, председатель Международного движения «РУСОВ».
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