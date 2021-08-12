Партия «Родина» не допущена до выборов в ЗакС, но она будет бороться

12.08.2021, Санкт-Петербург, Иван Добровольский

Городской избирком Санкт-Петербурга обнаружил брак в подписях партии «Родина» и не заметил такового у «Новых людей» и некой партии «РПСС». Решение ГИК скорее всего будет обжаловано, стоила ли игра свеч?

Консервативная партия «Родина» допущена до выборов в Государственную Думу и не допущена до выборов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Горизбирком якобы рассмотрел нарушения в сборе подписей и забраковал как сами подписные листы, так и весь список партии. Чуть ранее ровно с теми же определениями было отказано кандидату от той же партии по 7 одномандатному округу Татьяне Булановой — там «зоркий» ГИК с помощью почерковедов тоже разглядел брак.

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И то, и другое решение Горизбиркома Санкт-Петербурга, естественно, будет обжаловано в вышестоящих инстанциях. По закону рассматривать решение городской избирательной комиссии может Центризбирком, глава которого Элла Памфилова еще в понедельник заявила, что в город на Неве будет выслана спецкомиссия , которая будет внимательно изучать деятельность регионального избиркома.

Помимо этого, Памфилова открыто высказала свое недоверие действующему губернатору Петербурга и припомнила ему его же собственные выборы в 2019 году, когда до финала «дошли» только три кандидата, у двоих из которых не было никаких шансов быть избранными. Тогда же ЦИК предложил петербургскому избиркому самораспуститься.

«Мы поменяли несколько председателей, а «воз и ныне там». Фактически губернатор взял на себя полную ответственность за предстоящие выборы. Он прекрасно знает, что происходит и почему», – заявила Памфилова в понедельник.

Собственно, это был ответ на обращение кандидата от партии «Родина» Татьяны Булановой. Уже на следующий день стало известно, что ее не допускают до выборов по одномандатному округу, и Буланова будет обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях — то есть сначала горизбирком, потом Центризбирком под руководством Памфиловой.

Сегодня стало известно, что «Родина» якобы не может избираться в ЗакС по списку. При этом местные СМИ неоднократно писали о том, что активисты и волонтеры партии проводят очень заметную, порою даже «агрессивную» работу по сбору подписей на улицах, да листовки партии появились раньше, чем у всех остальных политсил Петербурга, это на фоне негласного запрета публичной агитации на щитах и билбордах.

Зато в ЗакС зарегистрировались заметные на федеральном уровне и совсем «невидимые» в петербургском инфополе «Новые люди». Точно так же немыслимым образом удалось совсем незаметно собрать подписи никому доселе неизвестной партии «РПСС», которую как выяснилось, представляет депутат ЗакСа (только от другой партии) Андрей Анохин.

На фоне явного раздражения Центризбиркома действиями губернатора Беглова и местного, по сути, «карманного» горизбиркома – становится понятно, на чью сторону может встать Памфилова и ее спецкомиссия. Только чиновникам, наверное, стоило бы помнить, что нарушения выборного законодательства — это уголовно наказуемое преступление, и ЦИК имеет полное право привлекать правоохранительные органы и прокуратуру к этому процессу. Стоила ли игра свеч?