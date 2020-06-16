Партия «Родина» оказалась на грани исчезновения

16.06.2020, Москва, Максим Карпенко

В ближайшем будущем некогда успешная партия «Родина» может завершить свое существование в России. Об этом в своем блоге пишет политолог Илья Гращенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт отмечает, что под руководством депутата Госдумы Алексея Журавлева «Родина» «не демонстрирует каких-то особенных успехов, например, на выборах в ГД-2016 она набрала всего 1,4%».

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«И если в этом году «Родина» не покажет результата, ее вполне могут «слить», заменив на более радикальную прилепинскую партию «За правду», поскольку стране достаточно одного патриотического проекта», – рассуждает Гращенков.

Эксперт считает и «Родину», и «За правду» Прилепина техническими проектами власти, при помощи которых, например, можно «откусывать» проценты у КПРФ и ЛДПР.

Однако, по его мнению, «прилепинцы, в отличии от «Родины» – это не просто лево-патриотические радикалы, но это еще и партия «ветеранов Донбасса», использующая популярную национал-оборонительную риторику, например – «взять Киев!».

«Понимая, что таких позиций могут придерживаться до 5% тех избирателей, которые обычно голосуют за ЛДПР и в меньшей степени за КПРФ, создатели движения рассчитывают использовать ее в качестве спойлера для парламентской оппозиции, способной серьезно усилиться на фоне корнакризисных явлений. Но иметь двух спойлеров на одной площадке, значит сталкивать их лбами и, в конечном итоге, играть на руку тем же коммунистам.

Шансы «Родины» удержать поляну невысоки и состоят лишь в том, что «За правду» плохо готовы к единому дню голосования-2020. У них плохая политтехнологическая поддержка, мало опыта, нет полевых структур, тогда как у «Родины» все это имеется. Но вот проявить себя в сложных условиях кампании будет непросто, а Кремль будет поддерживать Прилепина», – считает Гращенков.