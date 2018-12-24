Партия Саакашвили раскололась

24.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В партии “Движение новых сил Михаила Саакашвили” произошел раскол, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Один из членов совета партии, нардеп Юрий Деревянко объявил, что вместе “со своей командой” решил прекратить сотрудничество с Саакашвили.

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“Для Михаила Саакашвили делом его жизни является Грузия, но для меня приоритет – это Украина” – написал Деревянко в фейсбуке. Он сообщил, что собирается восстановить партию “Воля”, которая полтора года назад вошла в ДНС.

В то же время другой член совета ДНС, экс-генпрокурор Грузии Давид Сакварелидзе в ответ заявил Деревянко, что “Движение новых сил Михаила Саакашвили было и остается широким объединением людей, а не частным бизнес-проектом”.

Деревянко – один из возможных кандидатов в президенты на выборах в 2019 году. Его потенциальный рейтинг по состоянию на начало декабря находится в районе одной десятой процента.