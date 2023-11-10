«Партия Санду осуществила рейдерский захват идеи евроинтеграции Молдовы» – прозападный пропагандист

Партия Майи Санду «Действие и солидарность» присвоила себе плоды предшественников, боровшихся за евроинтеграцию Молдовы. Отсекая от себя другие проевропейские силы, ПДС готовит почву для прихода к власти «пророссийских или лже-проевропейских сил».

Об этом в своем видеоблоге “Nota bene” сказал прозападный пропагандист Виталий Андриевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня удивляет этот оптимизм партии «Действие и солидарность», что у нас всё замечательно. Они ведут к тому, что мы можем потерять европейский вектор. Партия «Действие и солидарность» осуществила рейдерский захват европейской интеграции. Если помягче – приватизировала европейский выбор Молдовы», – утверждает пропагандист.

По его словам, правящая партия отсекла от себя силы, которые также выступают за евроинтеграцию и могли бы создать с ней общую платформу.

«Не знаю, кому пришла в голову дурацкая идея объявить, что голос за ПДС – это голос за евроинтеграцию. Получается, у нас 25-30% проголосовали за европейскую интеграцию? Нельзя этого было делать! Можно было бы призвать к поддержке всех проевропейских партий. Тот же Кику (экс-премьер-министр, ныне лидер умеренно-центристской, оппозиционой Партии развития и объединения Молдовы), и Чебан (мэр Кишинёва, лидер Движения «Национальная альтернатива») объявляет себя проевропейцем. Это уже по-другому выглядело. Но Чебана и Кику отсекли», – полагает Андриевский.

Он напоминает, что идею евроинтеграции активно развивали предшественники, включая экс-президента Владимира Воронина, пришедшего к власти на пророссийских лозунгах.

«Я хочу сказать специально для ПДС. Уважаемые, дорогие! Евроинтеграция – это не ваше изобретение. Процесс евроинтеграции начался задолго до вас. Он начался ещё при Лучинском (президент Молдовы в 1996-2000 гг. – прим). Затем, как это ни покажется странным, этот процесс поддержал и Воронин (лидер Партии коммунистов, президент в 2001 – 2009 гг. – прим.), заявив, что нет альтернативы европейскому выбору. И тот же Воронин пробил окно в сотрудничестве с НАТО. Но настоящий прорыв в евроинтеграции Молдовы связан с Владом Филатом (премьер-министр Молдовы в 2009 – 2012 гг., уволенный со своего поста и посаженный в тюрьму за коррупцию и кражу в особо крупных размерах. – прим.), как бы к нему ни относились. Он, по сути дела – отец безвизового режима, благодаря которому было подписано соглашение об ассоциации Молдовы и ЕС», – пытается Андриевский достучаться до сознания правящей группировки.

«Да, это заслуга Майи Санду и Украины, что мы стали кандидатами, и перед нами открыта перспектива переговоров о вступлении в Евросоюз, если ещё утвердят руководители стран ЕС, но я думаю, утвердят. Но не надо себе приписывать, что вы всё это сделали! Знаете, как говорят: люди видят далеко, потому что стоят на плечах предшественников. У вас тоже предшественники, как бы вы ни относились и к Лучинскому, и к Воронину, и к Филату. Не надо перечёркивать их заслуги. Это некрасиво, если не сказать – глупо. И не надо говорить, что это вы открыли для Молдовы Европу», – говорит автор в своём блоге.

По его словам, не надо особой эйфории в начале переговоров, потому что они могут идти очень долго, и затянуться, как с той же Турцией затянулись, по разным причинам.

«А особенно, если вы будете так поступать, как на местных выборах, вы потеряете власть. И придут к власти пророссийские, или лже-проевропейские партии, я не знаю, чем это всё может закончиться», – резюмирует Виталий Андриевский.