Партия Санду установила антирекорд на местных выборах в Молдове

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Партия «Действие и солидарность», созданная нынешним президентом Майей Санду и располагающая большинством в парламенте Молдовы, потерпела разгромное поражение в ходе местных выборов, прошедших в Молдове 5 ноября.

Кандидаты от этой партии в первом туре смогли победить на мэрских выборах только в трёх из 32 районных центров Молдовы. Представители «Действия и солидарности» не смогли одержать победу ни в одном из 11 муниципиев страны, включая Кишинёв.

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Это абсолютный антирекорд для правящей партии в Молдове за все 32 года независимости страны.

Утешением для партии Майи Санду стали победы в малых населённых пунктах и относительное большинство в 19 из 32 районных советов. Однако ни в одном из них «Действие и солидарность» не может самостоятельно сформировать руководство районов – для этого им необходимо вступать в коалиции с другими партиями.

Но Санду и её партия настолько испортили отношения с остальными политическими силами даже проевропейской ориентации, что шансы на создание местных коалиции где бы то ни было равны нулю.

Второй тур местных выборов в Молдове пройдёт 19 ноября этого года. Среди прочего, на них решится судьба руководства северной столицы страны – города Бельцы и центра Гагаузской автономии – города Комрат.