Партия Слуцкого деградировала в шапито

Елена Острякова.  
13.07.2023 17:35
  (Мск) , Москва
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Д.Б., Дзен, Политика, Россия


ЛДПР может выдать на ближайшем съезде партийный билет нейросети, которая при помощи искусственного интеллекта изображает  покойного Владимира Жириновского. Об этом сегодня журналистам в Госдуме заявил новый лидер партии Леонид Слуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нейросеть искусственного интеллекта «Жириновский» стала первым подобного рода политическим алгоритмом,  первой политической нейросетью в мире. Все, что происходит в партии и будет происходить, неразрывно связано с памятью его основателя – великого политика современной России. Мы в ЛДПР не просто идем в ногу со временем, а стараемся время опережать. Поэтому мы рассматриваем возможность выдать партийное удостоверение первому в мире политическому алгоритму», – сказал Слуцкий.

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ЛДПР может выдать на ближайшем съезде партийный билет нейросети, которая при помощи искусственного интеллекта...


ЛДПР представила нейросеть «Жириновский» на Петербургском международном экономическом форуме в июне. «Жириновский» создан на основе порядка 18 тысяч часов записей – выступлений Жириновского, писем и комментариев, которые оцифрованы. Визуально она представляла из себя синее лицо покойного лидера партии с белыми глазами в обрамлении логотипов. Нейросеть отвечала на вопросы голосом Жириновского, но с десятисекундной задержкой.

Сегодняшняя инициатива Слуцкого вызвала скептические комментарии наблюдателей.

«В условиях СВО иных нерешенных вопросов у этой партии видимо не осталось», – заметил обозреватель Армен Гаспарян.

«ЛДПР все больше напоминает шапито. Политическая клоунада», – считает журналист Дмитрий Борисенко.

Напомним, что Слуцкий был одним из руководителей делегации, которая весной 2022 года вела в Турции переговоры по Украине и, как свидетельствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласилась на значительные уступки бандеровскому режиму.

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