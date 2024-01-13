Партия «Слуга народа» доживает последние месяцы

Получившая на пике популярности Владимира Зеленского рекордное число мест в Верховной раде партия «Слуга народа» отыграла свою роль «монобольшинства», и доживает свои последние месяцы.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Выход Марьяны Безуглой показал, что для Ермака партия «Слуга народа» уже не существует как инструмент. Всё, отыгранная карта. Нет больше партии власти «Слуга народа».

В девяностые годы появилась такая политическая сила, как «Народная политическая партия». Это фактически первая партия власти на Украине. Туда массово пошли министры, депутаты, губернаторы, и все, кто был недоволен Павлом Лазаренко. Все понимали, что за этой партией стоят интересы Кучмы.

Но приходит 1998 год, парламентские выборы, на которых партия власти набрала чуть больше шести процентов. Это партия, в которую были вложены огромные усилия. И все поняли, что эта партия не может быть подспорьем для Кучмы на выборах 1999 года. Правда, туда нагнали мажоритарщиков, и собрали 122 депутата. И буквально за несколько месяцев от 120 человек в этой партии осталось 20 человек, все просто разбежались», – сказал Бондаренко.