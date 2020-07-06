Партия-спойлер хочет стать российской «Партией Регионов»

06.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Выдавленная из патриотического сегмента российская партия «Родина» на своем съезде в Санкт-Петербурге заявила о смене ниши, начав заигрывать с региональным сепаратизмом.

К такому выводу пришли некоторые эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В минувшую субботу в Санкт-Петербурге состоялся шестой отчетно-выборный съезд партии «Родина», на котором эта политическая сила попыталась вытащить себя из продолжительного кризиса, в который сама себя в свое время и загнала.

В частности, была обнародована новая политическая доктрина этой партии – «интеграционный регионализм», с которой «Родина» намеревается идти на осенние местные выборы в субъектах России и на выборы в Госдуму, которые должны состояться в сентябре 2021 года.

Алексей Журавлев и Дмитрий Рогозин на съезде партии “Родина” в Санкт-Петербурге

«Родина» пойдет на выборы как партия российских регионов, как политическая сила, выражающая и защищающая интересы жителей каждого субъекта, как партия каждого двора и каждого подъезда, – заявил лидер партии, депутат Госдумы Алексей Журавлев. – Наша миссия – добиться для жителей российских регионов лучшей, по-настоящему достойной жизни».

Подобный шаг в борьбе за ускользающую популярность уже спровоцировал критическую и довольно ироничную реакцию со стороны политических экспертов, которые отметили схожесть новой доктрины «Родины» с украинским политическим банкротом – «Партией Регионов». А также с губернаторским полит-проектом конца 90-х «Отечество Вся Россия», в свое время разгромно проигравшим движению «Единство» набиравшего силу Владимира Путина.

«Партия российских регионов» – это, конечно, изумруд политической мысли, – прокомментировал питерский съезд «Родины», в прошлом один из лидеров Русской Весны в Харькове, а ныне московский политтехнолог Константин Долгов. – Сразу вспоминается судьба «Партии регионов» Януковича. Но эти ещё унылее. Одного не пойму: зачем туда некоторые приличные люди поехали? Из жалости?… «Доктрина регионального развития», ага. «Хватит выкачивать из регионов» – это вы к кому обращаетесь, к Москве? Так у вас региональный сепаратизм, что ли? Или как? В чём идея партии? Уже бы прямо писали: избраться в парламент. Это было бы честно, во всяком случае».

К слову о «приличных людях». Участие в питерском съезде «Родины» приняли такие «якорные» спикеры, как бывший премьер-министр ДНР, а ныне глава общественной организации Союз добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай и экс-депутат Верховной рады Украины, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев. Причем первый попробовал себя в качестве прорицателя, выдав собственный прогноз в отношении будущего ЛДНР.

Александр Бородай на съезде партии “Родина”

«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации – де-факто они уже являются частью РФ – а станут таковой и де-юре», – заявил Бородай.

Что вызвало довольно оперативную и немного нервную реакцию в руководстве России, в частности, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров поспешил дать отповедь словам гостя съезда «Родины».

«Я бы не согласился с господином Бородаем, потому что Россия до сегодняшнего дня признает Донецк и Луганск территорией Украины. Хотя Украина считает это чужими территориями. Но у нас есть минский процесс, в рамках которого идет вопрос о придании этим территориям особого статуса… Это внутреннее дело сугубо ДНР и ЛНР… Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы», – заявил сенатор радио «Говорит Москва».

В свою очередь, Олег Царев был более сдержан и осторожен и собственные перспективы сотрудничества с «Родиной» прокомментировал следующим образом.

«Я присутствовал на съезде партии «Родина» в качестве гостя, как и Михаил Хазин, Сергей Марков, Александр Бородай. Я давно дружу с Алексеем Журавлёвым, Дмитрием Рогозиным, Сергеем Глазьевым. И хотя Глазьев и Рогозин сейчас не являются членами партии «Родина», но они – её основатели…. Алексей Журавлёв приезжал в Донбасс, он был одним из первых депутатов Госдумы, который это сделал. И потом, во время горячих событий, бывал неоднократно…. Партия «Родина» мне симпатична, и я пожелаю её кандидату (Ивану Комелову – ред.) удачи на предстоящих выборах в Севастополе», – заявил Царев.

Со своей стороны, политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков довольно критично оценил перспективы партии на предстоящих выборах.

«Заявление о том, что партия намерена идти на предстоящие выборы как партия российских регионов – всего лишь попытка нащупать для себя новую нишу, – считает эксперт. – Изначально стартовавшая, как умерено-националистический проект, в последние годы «Родина» была вынуждена отойти от этой ныне запретной темы и дрейфовать между «патриотическим» и «левым» крылом.

Однако появление нового прокремлевского проекта «За правду» с Прилепиным во главе окончательно лишило «Родину» шансов на успешную кампанию в ЕДГ-2020, а затем и похода на Госдуму… Недостаточно объявить себя «партией регионов». Никакого ресурса – ни электорального, ни административного, ни даже финансового, у «Родины» нет. По этой причине региональным элитам структура мало интересна», – отметил Гращенков.

Напомним, политическая партия «Родина» появилась в 2003 году, в частности благодаря усилиям Конгресса русских общин, объединившего русских соотечественников на всем пророссийском пространстве, один из лидеров которого – генерал Александр Лебедь, стал третьим на президентских выборах 1996 года.

Изначально партия, лидерами которой стали Дмитрий Рогозин, Юрий Скоков, Сергей Глазьев и Никола Бабурин, ориентировалась на нацинал-патриотический, консервативный, лево-националистический избирательный сегмент, что позволило ей получить более 9% голосов избирателей на выборах в Госдуму в 2003 году и сформировать свою фракцию.

Партия “Родина” на выборах в Мосгордуму в 2005 г. использовала в своей агитации видеоролик, ставший поводом для снятия партии с выборов

Однако, уже будучи в парламенте, она раскололась на три фракции. На базе одного из «осколков» была создана партия «Справедливая Россия». В 2005 году «Родина» подверглась жесткому прессингу (она была снята с выборов в ряде регионов страны) со стороны российской власти, по постсоветской инерции видевшей угрозу России не в коррупции органов власти, бесконтрольной миграции и развивающейся этнопреступности, а в любых проявлениях русского национализма.

В 2006 году с поста лидера партии ушел Дмитрий Рогозин, получив выгодное предложение от Кремля.

Возрождение партии «Родина» произошло в 2013 году. Чтобы не дразнить власти, политическая сила ушла от национализма в сторону «патриотизма» и «социальной справедливости». И сделала ряд удачных шагов на международном направлении, положив во главу угла своей идеологии поддержку русских на постсоветском пространстве и сербов на Балканах.

При этом для внутреннего избирателя партия не смогла придумать ничего убедительного, кроме использованной ранее еще «Справедливой Россией» стратегии «За Путина, но против «Единой России». В частности, на выборы в 2013 году «Родина» шла под слоганом «Спецназ президента», что оттолкнуло от нее оппозиционного избирателя и не привлекло избирателя лояльного власти, которому так и не удалось вразумительно объяснить, зачем нужна еще одна партия в довесок к пропрезидентской «Единой России».

Билборд партии “Родина” 2013 года

В ходе выборов 2016 года «Родину» откровенно называли спойлером власти, призванным отобрать голоса право-консервативного избирателя.

Включение в избирательный список «Родины» в 2016 таких эксцентричных личностей, как редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко и спортсмен Сергей Бадюк не прибавило ей популярности из-за неоднозначности этих персонажей: партия получила только 1,50% голосов и не прошла в Госдуму.