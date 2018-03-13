13.03.2018, Киев, Елена Острякова

2 866 просмотров

Партия Тимошенко: Порошенко хочет продать транзитную трубу «Газпрому»

Украинские власти намерены продать газо-транспортную систему (ГТС) страны. Об этом сегодня в Верховной раде заявил депутат от партии «Батькивщина» Иван Крулько.

«Власть хочет отдать за бесценок последний ресурс, который остался в Украине. Ежегодно ГТС обеспечивает государству доход порядка 2 млрд долларов. Строительство такой системы с нуля по подсчетам экспертов стоит порядка 300 млрд евро. Власть планирует великое ограбление народа, аферу, которая может стоить стране будущего», – сказал Крулько.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Он уточнил, что планируется отдать 49% акций ГТС в управление или в частную собственность.

«Идеологами этой схемы выступают действующий президент Порошенко и глава «Нафтогазу» Коболев. Они считают, что украинцы такие никчемные, что не в состоянии управлять ГТС. Поэтому давайте отдадим ее каким-то иностранцам, за которыми будет стоять российский капитал «Газпрома», мол, они будут лучше управлять», – сказал Крулько.

По его словам, депутаты «Батькивщины» подали в связи с этим заявление о преступлении в Национальное антикоррупционное бюро. Также фракция партии предлагает законодательно заблокировать передачу ГТС.