Партия Тимошенко: Зеленский «снюхался» с Климкиным, а в ПАСЕ – полный швах

26.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Былые западные союзники Украины начинают подыгрывать России в ПАСЕ, где Москва добивается возвращения своей делегации права голоса и отмены санкций, введенных по требованию Киева в 2014 году после событий в Крыму.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил нардеп от «Батькивщины» Сергей Власенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что ситуация внешнеполитическая сегодняшняя значительно хуже, чем она была пять лет назад.

Потому что Украина пять лет назад имела неоспоримую поддержку, Украина имела, неоспоримо, очень широкое окно возможностей по части и внедрения санкций, и продления санкций, и даже оценки российской агрессии касательно Украины.

К сожалению, на сегодняшний день мы вынуждены констатировать, что эта позиция, опять-таки, «благодаря» действиям Порошенко значительно ослаблена.

Я точно могу сказать, как человек, который представляет Украину в Парламентской Ассамблее Совета Европы, сегодня двигателями возвращения России в Совет Европы, без каких-либо санкций, выступают, к сожалению, немецкие и французские парламентарии.

К сожалению, именно члены Нормандского формата.

Кстати, и сам Нормандский формат на уровне президентов последний раз собирался года три назад, и после этого не было никаких движений на уровне президентов.

Конечно, это не означает, что не было контактов на уровне экспертов, что не было контактов на уровне министров иностранных дел, но на самом высоком уровне собирались три года назад», – сокрушается соратник Юлии Тимошенко.

По его словам, влияние на формирование дипломатического корпуса президента Владимира Зеленского по-прежнему оказывает министр иностранных дел времён Порошенко Павел Климкин.

«Опять-таки, чего мне не хватает сегодня от избранного президента? Мне не хватает его чёткого виденья решения ситуации с российской вооружённой агрессией.

Я очень ожидал, что это прозвучит во время инаугурационной речи, я очень ждал, что президент выйдет и скажет: «Да, я вижу решение этой ситуации в такой, такой, такой способ». Либо президент выйдет и скажет: «У меня недостаточно информации, мне сначала нужно, допустим, провести переговоры на высшем уровне в Нормандском формате и тогда я почувствую и пойму, что мне делать». Может так, но, к сожалению, я не услышал ничего.

Поэтому я думаю, что первое, что можно сделать президенту: нужно инициировать встречу на высшем уровне в Нормандском формате, вне зависимости от того, где это будет географически проходить.

По результатам этих переговоров ему нужно как можно скорее выстроить вертикаль переговоров, ему нужно определиться с экспертами, которые работают от имени Украины, ему нужно определиться, в конце концов, с министром иностранных дел, который формально возглавляет всю украинскую дипломатию и, исполняя стратегию президента, направляет работу дипломатического корпуса.

К сожалению, меня беспокоит одна вещь. Меня беспокоит, то, что по моей информации, на формирование круга дипломатических советников нового президента влияет, пока ещё действующий, министр иностранных дел Климкин, который в том числе, вместе с Порошенко, привёл к той ситуации, которая есть», – добавил Власенко.