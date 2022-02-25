«Партия ублюдочных капитулянтов!» – Билецкий набросился на Зеленского
Поскольку Запад не делает ничего для того, чтобы остановить Россию, Киеву приходится просить о переговорах с Москвой.
Об этом в своём Telegram-канале заявила депутат от партии «Слуга народа» Елена Шуляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня мы не видим от Запада шагов, которые могли бы заставить Россию остановиться. Запад может это сделать. Закрыть небо – у них есть такая сила. Отключить Россию от SWIFT. Ввести нефтяное эмбарго против России и остановить российский экспорт. Но Запад этого не делает», – написала она.
Шуляк подчеркнула, что введённых против России санкций недостаточно.
Она подчеркнула, что план России якобы уже провалился, а ВСУ сопутствует успех.
«Мы это России не простим. Но для всех очевидно – надо немедленно заканчивать войну. Поэтому президент среди всего прочего предлагает и переговоры», – резюмировала соратница Владимира Зеленского.
Однако это предложение не понравилось одному из основателей нацистского формирования «Азов», главарю «Национального корпуса» Андрею Билецкому. Он, не выбирая выражений, обвинил правящую партию в предательстве.
«Партия ублюдочных капитулянтов, или «слуга русского народа», – прокомментировал Билецкий.
Ранее против переговоров Киева с РФ также выступил один из старейших украинских нацистов Степан Хмара.
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