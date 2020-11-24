24.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал
Просмотров:

Партия уходящего Додона бросилась спасать русский язык в Молдове


Парламентская фракция Социалистической партии, которую после проигрыша на выборах возглавил пока действующий президент Игорь Додон, разработала законопроект о применении русского языка.

Об этом сообщает Cenzura, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Законопроект предусматривает возможность для граждан Молдовы обращаться в государственные органы на русском языке и при необходимости получать ответы на том же языке.

«В отношениях с государственными институтами, публичной администрацией, в том числе предприятиями и организациями, расположенными на территории Молдовы, языком письменного и устного общения является государственный язык и/или русский язык в качестве языка межэтнического общения по выбору гражданина», – говорится в документе.

Также в документе прописано право граждан получат перевод одобренных органами власти документов. Ранее республиканский совет Социалистической партии принял решение «отменить цензуру, введенную бывшим олигархическим режимом в отношении телерадиовещания» и возобновить трансляцию в Молдове российских информационно-аналитических телепередач.

В ближайшее время будет предложен проект поправок в Кодекс о телерадиовещании для снятия цензуры в отношении телеканалов, транслируемых из РФ.


Напомним, защищать права русскоязычных в стране все четыре года своего президентства обещал Игорь Додон, однако ничего не делал для этого. Так в июне молдавский парламент не стал вносить в повестку дня законопроект об отмене ограничений на ретрансляцию российских телепрограмм, потому что социалисты не хотели раскалывать правящую коалицию с демократами – бывшей партией криминального олигарха Влада Плахотнюка.

Это не помешало Демократической партии предать Додона непосредственно перед вторым туром президентских выборов, в котором он проиграл Майе Санду, которая никогда не скрывала желания бороться с «российской пропагандой».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть