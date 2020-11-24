Партия уходящего Додона бросилась спасать русский язык в Молдове

24.11.2020, Москва, Елена Острякова

Парламентская фракция Социалистической партии, которую после проигрыша на выборах возглавил пока действующий президент Игорь Додон, разработала законопроект о применении русского языка.

Об этом сообщает Cenzura, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Законопроект предусматривает возможность для граждан Молдовы обращаться в государственные органы на русском языке и при необходимости получать ответы на том же языке.

«В отношениях с государственными институтами, публичной администрацией, в том числе предприятиями и организациями, расположенными на территории Молдовы, языком письменного и устного общения является государственный язык и/или русский язык в качестве языка межэтнического общения по выбору гражданина», – говорится в документе.

Также в документе прописано право граждан получат перевод одобренных органами власти документов. Ранее республиканский совет Социалистической партии принял решение «отменить цензуру, введенную бывшим олигархическим режимом в отношении телерадиовещания» и возобновить трансляцию в Молдове российских информационно-аналитических телепередач.

В ближайшее время будет предложен проект поправок в Кодекс о телерадиовещании для снятия цензуры в отношении телеканалов, транслируемых из РФ.

Напомним, защищать права русскоязычных в стране все четыре года своего президентства обещал Игорь Додон, однако ничего не делал для этого. Так в июне молдавский парламент не стал вносить в повестку дня законопроект об отмене ограничений на ретрансляцию российских телепрограмм, потому что социалисты не хотели раскалывать правящую коалицию с демократами – бывшей партией криминального олигарха Влада Плахотнюка.

Это не помешало Демократической партии предать Додона непосредственно перед вторым туром президентских выборов, в котором он проиграл Майе Санду, которая никогда не скрывала желания бороться с «российской пропагандой».