Партия Вакарчука отказалась от «церемониальной» должности в Раде

20.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Партия Голос Святослава Вакарчука отказалась от должности вице-спикера в Верховной Раде нового созыва, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заместитель главы партии Ярослав Юрчишин, сообщает пресс-служба политсилы.

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«Да, это отвечает действительности», — сказал он.

По словам Юрчишина, должность вице-спикера «имеет преимущественно церемониальные позиции».

«Поэтому в данном случае нас не интересует политическая должность — нас интересуют профессиональные должности», — отметил он.

Юрчишин добавил, что если бы Голосу предлагали пост первого вице-спикера Рады, который имеет не только политические, но и управленческие функции, то «за такую должность можно было бы побороться».

Напомним, партия Слуга народа, которая получила большинство мест в парламенте, предложила кандидатуру Дмитрия Разумкова на пост спикера ВР, а Руслана Стефанчука — на пост вице-спикера.

В то же время в Слуге народа предложили оппозиции выдвинуть кандидатуру на пост второго вице-спикера.

В соцсетях живо комментируют демарш соратиников Вакарчука.

«Голос» – моя любимая фракция в этой Раде. Квинтэссенция всего того, что я так люблю в грантоедской тусовке – пафоса, неадекватности и бессмысленности”, – отмечаеит киевский публицист, главред интернет-издания Капитал Вячеслав Чечило.

“Партия Вакарчука, подпевавшего во время войны с Россией на вечеринках российских олигархов в Монако, отказалась сегодня от должности вице-спикера парламента. Не нахожу себе места. Что теперь? Это уже конец? Или есть ещё хоть какая-то надежда?”, – иронизирует в своем телеграм-канале украинский юрист Андрей Портнов.

Напомним, связанными с Соросом и правым крылом Демпартии США грантоедскими кругами на Зеленского оказывалось серьезное давление с целью принудить его создать в парламенте коалицию с партией Голос. Однако крайне низкий результат этой партии на выборах и полученное “Слугой народа” однопартийное большинство в парламенте побудили Зеленского занять жесткую позицию и не делиться властью ни с какими попутчиками и сателлитами.