Партия Вакарчука в ярости от совместного заявления Трампа и Путина

29.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Комитет по внешней политике Верховной рады отказался поддержать заявление, предложенное партией «Голос», в котором содержалась критика Российской Федерации и обвинения ее в попытках присвоить победу во Второй мировой войне.

Об этом говорится в заявлении партии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так, в партии предлагали осудить недавнее совместное заявление президентов США и России, посвященное 75-летию встречи американских и советских войск на Эльбе. В «Голосе» посчитали, что комитет внешней политики испугался громких заявлений в адрес РФ.

«Сегодня члены комитета внешней политики не поддержали заявление «Голоса» и отказались осудить попытку присвоения Россией победы во Второй мировой войне. Речь идет о последнем совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа к 75-й годовщине встречи на Эльбе, когда войска Первого Украинского фронта встретились с Первой армией США. В нем ни словом не упомянули участие в войне других народов, что мы считаем попыткой Москвы переписать историю.

Это также попытка России на международном уровне легитимизировать свое положение на международной арене и вооруженную агрессию против Украины. В своем заявлении мы призвали комитеты иностранных дел парламентов иностранных государств:

-Осудить присвоение победы во Второй мировой войне Россией, что лишает другие народы статуса участников и победителей;

– Осудить искривление и искажение Россией истории Второй мировой войны, что является средствами гибридной войны России для отбеливания ее имиджа на международной арене;

– Почтить память всех погибших во Второй мировой войне и подтвердить приверженность идеям неприкосновенности послевоенных границ, свободы и равенства народов, поддержания и сохранения всеобщего мира и безопасности», – говорится в заявлении.