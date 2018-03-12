12.03.2018, Киев, Игорь Петров
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Выборы, Крым, Политика, Россия, Украина

Партия Яценюка грозит России всемирной карой за выборы в Крыму


Выборы президента России в Крыму нелегитимны, их надо осудить на международном уровне, объединив антироссийские санкции за Донбасс и Крым.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявил Максим Бурбак («Народный фронт»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В следующее воскресенье в России будут выбирать президента. Т.н. выборы они собираются провести и в Крыму. Эти выборы незаконны и их результат будет нелегитимным. За это своеволие Кремль и его вожаки должны понести отдельную ответственность.

Мы призываем наших союзников во всем мире объединить санкции за Донбасс и Крым как предлагает Арсений Яценюк. Т.н. события в Крыму и на Донбассе – не есть что-то отдельное. Это разные эпизоды одного международного уголовного преступления Кремля», – сказал Бурбак.

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