18.10.2021 16:00 (Мск), Москва, Елена Острякова

Члены либеральной партии «Яблоко», симпатизирующие блогеру-уголовнику Алексею Навальному, не смогут принимать участие в принятии решений, касающихся будущего партии.

Об этом говорится в заявлении, принятом на федеральном политкомитете «Яблока» и опубликованном на официальном сайте партии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Яблоко» намерено снять с регистрации тех своих членов, кто поддерживает Навального. Это не означает исключения из партии, но лишает таких членов возможности голосовать и участвовать в принятии решений. Политкомитет подчеркивает, что УГ («умное голосование» -ред.) продвигаемое Навальным и группой его поддержки, основано на ложном предположении о том, что все, кто не «Единая Россия», заведомо лучше, чем она. Призывы голосовать по списку, присланному вождем или его инструктором, обесценивают саму идею выборов», – говорится в заявлении.

Также в «Яблоке» критикуют ставку Навального и его сторонников на уличные протесты.

«Надежды сторонников Навального на «смену власти с улицы» не только лишены оснований, но и опасны. Эта линия выгодна властям, поскольку в столкновении на улице репрессивный аппарат всегда возьмет верх, и затем последует очередное резкое ужесточение режима», — говорится в заявлении.

Член федерального политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин считает, что поддержка «умного голосования» означает поддержку КПРФ и ЛДПР.

«Яблоко» повторило свою прежнюю позицию: в партии не могут состоять люди, которые в той или иной форме поддерживают сталинистов, националистов и так далее. Поэтому сегодня это приспособление той же позиции к новым условиям. Мы видим по итогам выборов, что в «Умное голосование» в основном попали коммунисты. Это та же самая поддержка партий, в том числе с человеконенавистнической идеологией, партий, которые внесли серьезный вклад в создание репрессивного государства. Они голосовали за закон об иностранных агентах и так далее. И мы проводим линию водораздела», – сказал Митрохин в эфире «Эха Москвы».

Он подчеркнул, что только отказавшись от поддержки УГ и Навального, согрешившие «яблочники» смогут вернуть себе полноценное членство.

Бежавши за рубеж соратник блогера-уголовника Леонид Волков сначала перепечатал в своем телеграм-канале заявление «Яблока», а потом извинился за это.

«Не стоило это постить. Это какая-то инерция, какая-то вредная привычка. Ценность любых высказываний «политической силы» с рейтингом ниже 1% равна нулю, и любое их обсуждение вредит. Умерло и умерло, не надо искусственно гальванизировать труп вниманием к нему», – написал Волков.

Лидер «Яблока» Григорий Явлинский последовательно критикует Навального и его «умное голосование», которое называет «слабоумным голосованием». За это он подвергается травле со стороны СМИ-иноагентов, которые приписывают ему коррупцию и сотрудничество с Кремлем.