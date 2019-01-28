Партия Явлинского встала на защиту «хизбов»

28.01.2019, Москва, Галина Шершнева

В Москве в Сахаровском центре сегодня состоялись слушания о деятельности организации «Хизб ут-Тахрир», признанной террористической в России. Из Крыма на мероприятие отправились родственники и адвокаты задержанных на полуострове за участие в запрещенном движении.

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Среди выступавших в поддержку «хизбов» оказалась член партии «Яблоко» Светлана Ганнушкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они ставят целью устранение не исламских правительств. А чем это отличается от целей коммунистической партии? Но она у нас не запрещена. Хизб ут-Тахрир считает, что когда-то может наступить исламский халифат во всем мире. Я не сторонник этой позиции. Но это обычное стремление любой партии – установить такую власть, которую она считает правильной. Активная пропаганда тоже свойственна всем организациям. Тут ничего не сказано такого, из чего можно сделать вывод, что это террористическая организация», – сказала Ганнушкина.

Она утверждает, что Хизб ут-Тахрир признана террористической организацией только в России. Это не соответствует действительности.

Партия Хиб ут-Тахрир запрещена в странах Центральной Азии. В Узбекистане все выявленные члены партии привлекаются к уголовной ответственности. В 2005 году «Хизб ут-Тахрир» признана экстремистской в Казахстане. Как террористическая партия запрещена в Таджикистане. «Хизбы» запрещены в Египте с 1974 года после обвинений в попытке захвата власти, преследуются в Ливии и Сирии. Легальной деятельность «Хизб ут-Тахрир» признана в странах Европы, исключая Германию, где на ее деятельность наложили запрет из-за антисемитских высказываний.