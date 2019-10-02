Партия Зеленского: Донбасс не получит ни амнистии, ни своей милиции

02.10.2019, Киев, Владимир Гладков

Главе комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардепу от «Слуги народа» Богдану Яременко в зале заседаний Верховной Рады пришлось объясняться перед нардепами по поводу подписанной в Минске украинской стороной формулы Штайнмайера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Коллеги, к сожалению, мы свами вчера стали свидетелями очень неприятной тенденции, когда большое количество политиков, политологов, экспертов, которые называют себя патриотами, больше доверяют заголовкам российских СМИ, чем президенту Украины. Это практика, от которой следовало бы отказываться», – обратился к залу Яременко.

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«Что произошло на переговорах трехсторонней контактной группы? После встречи 1 сентября представителей глав государств (Нормандского формата – ред.) представитель ОБСЕ Мартин Сайдик обратился к Украине с вопросом, соглашается ли Украина с текстом российских предложений о способе имплементации закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Способ очень простой: на временной основе до момента местных выборов и на постоянной основе после этих выборов, которые, конечно, должны быть признаны в порядке, который мы тут, в Украине, установим. И в ответ на это представитель получил письмо от представителя Украины Леонида Кучмы, что этот текст нас устраивает, мы на них согласились, на эти предложения. И всё», – добавил нардеп.

Он объяснил, что это нужно было сделать, потому что это условие России для проведения саммита в Нормандском формате.

«Это их условие для диалога президентов. Диалога, который должен принести мир. Мир является целью президента Зеленского и целью нашей партии. Соответственно, чтобы начать этот процесс, нам нужно было выполнить это условие», – подчеркнул Яременко, добавив, что «юристы понимают ценность и важность фразы, которая была заложена в этом письме, а также кто его подписал».

«Да, мы должны получить контроль над территориями, на которых пройдут выборы. Все эти «красные линии» четко очерчены президентом Украины Владимиром Зеленским неоднократно и публично и, скажу себе вольность, также сегодня на встрече с руководителями парламентских фракций и фракцией «Слуга народа», – добавил депутат.

Также он заверил, что, когда дело дойдет до рассмотрения закона о порядке местного самоуправления, он будет с однопартийцами отстаивать эти «красные линии».

«Тот закон, который есть, лично меня не устраивает, потому что там есть положения о безусловной амнистии, о местной милиции и так далее и так далее – всё то, чего я не хочу, чтобы это было на моей земле…

Российские танки стоят у нас на Донбассе и в Крыму, Россия может навязывать нам свою волю, но она никогда не заставит нас переступить через «красные линии», о которых я сказал. Слава Украине!» – подытожил Богдан Яременко.