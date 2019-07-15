Партия Зеленского хочет, чтобы переименованиями занимались на местных референдумах
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что вопросы декоммунизации должны решать местные жители на референдумах, передает корреспондент ПолиТнавигатора.
Об этом он заявил в эфире программы «Факти тижня» на телеканале ICTV.
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«Декоммунизация — это процесс, который был начат достаточно давно, и мы с вами наблюдали переименования городов, сел. Это возможно. Проблема заключается в другом: должны принимать решение те, кто непосредственно там находится и живет», — сказал Разумков.
Он добавил, что было бы правильнее и корректнее, чтобы вопрос, в частности, переименования населенного пункта решался не на уровне Верховной Рады, а местными жителями.
На уточняющий вопрос, должны ли это решать местные советы, Разумков ответил: «Это местные референдумы, потому что, к сожалению, местные рады не всегда тоже отображают в полном объеме те интересы, которые есть у местных жителей».
Разумков заявил, что введение инструмента референдумов является одной из ключевых программных вещей, которые были обозначены в рамках президентской кампании Владимира Зеленского и партии «Слуга народа».
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