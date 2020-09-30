30.09.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., Россия, Украина
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Партия Зеленского хочет официально переименовать Россию в «Московию»


Украина должна переименовать Российскую Федерацию на государственном уровне и называть ее Московией.

Об этом в эфире программы «Хард с Влащенко» заявил депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Никита Потураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Потураев обосновал свою позицию тем, что исторические земли нынешней России назывались когда-то Московским царством.

«Каждая нация сама решает, как называть соседей. Французы называют Германию Аллеманией, и что? А россияне – Германия, а мы «Нимеччина», и что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого? Или, может, на россиян, или на французов?» – заявил Потураев.

«Речь же идет об унижении», – возразила телеведущая Наталья Влащенко.


«Какое унижение, если они только при Петре I начали называться Российская империя? А до этого они назывались Московское царство или Московия.

Ну, слушайте, карты же не врут, документы не врут. Они назывались Московское царство или Московия. И в украинских документах, и в документах Великого княжества Литовского, и Речи Посполитой они именно так и назывались, и не обижались», – добавил Потураев.

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