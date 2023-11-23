Партия Зеленского: Москва должна быть уничтожена

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Продолжающая безнаказанно заседать Верховная рада приняла в среду постановление по случаю 90-летия т.н. «голодомора» – голода 1932-33 годов в украинской СССР, который официальная пропаганда трактует как «геноцид украинцев – наказание за стремление выхода из состава Советского Союза».

На этот раз трагическая дата была использована не только для разжигания ненависти к России среди местного населения, но и для обращения к Западу с призывом помочь разблокировать морские порты Украины, безопасность мореходства у которых отказалась гарантировать Россия после приостановки «зерновой сделки».

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«О таких событиях принято говорить «Никогда снова», но Россия хочет это повторить прямо сейчас. Они хотят играть в эти голодные игры со всем миром, они хотят уничтожить украинскую национальную идентичность, они топят специально и воруют наше зерно сейчас, в XXI веке», – картинно заламывала руки депутат Евгения Кравчук.

«Мы должны помнить, что Москва, или белая, или красная – это враг все равно для нас, и она должна быть уничтожена… Помним о наших предках, помним о тех украинцах, которые были уничтожены, замучены и убиты Российской империей – московской ордой», – сказал депутат Верховной рады из партии Владимира Зеленского Александр Аликсийчук.

Поддакнул нацистам и оставшийся в Раде экс-«регионал» Юрий Павленко, бывший министр времен Виктора Януковича.

«Сегодня нет никакой дискуссии в украинском обществе относительно того, кто, для чего, с какой целью совершал искусственный голод, Голодомор и совершал геноцид против нашей нации. 24 февраля в очередной раз подтвердило попытки российского преступного режима уничтожить, не дать возможность развиваться нашей украинской нации», – сказал в очередной раз «перекрасившийся» подонок.

Постановление с обвинениями в адрес России и призывы создать «международный трибунал» поддержали в итоге 310 депутатов Рады.