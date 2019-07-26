Партия Зеленского начала с издевательств над русскими Украины

26.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Партия Владимира Зеленского, победившая во многом благодаря голосам русскоязычных регионов Украины, не намерена восстанавливать действие отмененного майданщиками закона о региональных языках или предоставлять русскому языку статус второго государственного. Максимум, на что могут рассчитывать русскоязычные, – это статус русского, как регионального на Донбассе.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позиция Владимира Зеленского, позиция нашей команды, она неизменна, она была озвучена еще во время избирательной кампании президента – это политическая и внутренняя позиция, что единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык.

Что касается вопроса русского языка для территорий, которые сегодня находятся под оккупацией, об этом говорил и Зеленский, когда еще был кандидатом, что это возможная дискуссия по использованию русского языка там. Это отвечает Европейской хартии по языкам, это отвечает Конституции нашего государства», – заявил Разумков.

Языковой закон сегодня вообще не стоит на повестке дня президентской команды, заявил секретарь Национального инвестиционного совета Давид Арахамия, прошедший в парламент по спискам «Слуги народа»: «Мы в штабе партии в последние две недели, я никогда не слышал о языке, потому что мы работаем над блоком – там больше ста законопроектов по улучшению жизни украинцев. Языка там нет. Есть приоритеты. Если мы монобольшинство, то мы фактически и говорим, что выносится в регламент. У нас не будет языка в первые полгода точно».