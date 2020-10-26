Партия Зеленского опозорилась на выборах. Но хорошего в этом мало

26.10.2020, Киев, Михаил Рябов

Предварительные результаты состоявшихся в воскресенье местных выборов на Украине подтверждают прогнозы о катастрофическом падении рейтинга партии Владимира Зеленского – президентский проект «Слуга народа» не смог взять первое место ни в одном крупном городе страны.

Экс-глава Минюста Елена Лукаш считает, что разгром на выборах можно считать своеобразным «референдумом о доверии Зе-команде», в результате чего теперь она «потеряла общественную легитимность».

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«Политического будущего у этого президента и его партии больше нет», – полагает Лукаш.

«Результаты выборов однозначно усилят противостояние центра и регионов. Очередной шаг к феодализации сделан… Усилят проигранные властью выборы и всех оппонентов ЗЕ-команды в Киеве. Усилят раскол внутри ЗЕ-команды. Усилят хаос и метание. Короче, пристегнитесь. Будет трясти», – предостерегает она.

«Титаник под названием «Слуга народа» сегодня встретился со своим айсбергом. Шлюпок на всех не хватило. Паника добралась до пассажиров второго и третьего классов. Но на палубе первого класса оркестр играл веселый марш. А капитан задумчиво мусолил айкос», – язвительно комментирует обслуживающий Петра Порошенко политолог Тарас Березовец.

«Зеленский провалил шанс на усиление центра. Потому впереди конфликт слабого центра с регионами в условиях ковида и бюджетного кризиса. Однако, прелесть ситуации в том, что теперь вновь вакантно место для политической силы, которая выступит в качестве интегратора Украины. Миссия , которую не смогли выполнить «Слуги народа», – считает украинский политолог-майданщик Юрий Романенко.

Украинский Telegram-канал «Легитимный», который связывают с одной из группировок в окружении Зеленского, подтверждает, что настроения в штабе партии власти – «мрачные».

«Уже известно, что плохой результат выборов и слабую явку хотят «спихнуть» на коронавирус. Также будут много говорить про тяжелый год, который отразился на рейтинге провластной партии, но даже при всём этом негативе, Слуга Народа по стране набирает больше всего голосов и остаётся первой партией по общему рейтингу и по количеству полученных мандатов», – пишет «Легитимный».

Одесский журналист Юрий Ткачёв призывает поумерить эйфорию по поводу «наказания» Зеленского избирателями.

«У них договорняки с будущими мэрами большинства городов, уютненькие фракции в промэрском большинстве, допуск в коррупционные схемы и темы. А рейтинг… Так «Слуга народа» и не задумывалась как долгоживущая партия. Единственная её цель была канализировать в нужное русло недовольство граждан властью в 2019 году. Чтобы не дай бог не пришёл к власти кто-то, кто сможет попытаться освободить страну из иностранной оккупации… «Слуги народа» свою миссию выполнили. И теперь сливаются с чувством выполненного долга перед американским начальством. При этом на свалку истории они уйдут изрядно разбогатевшими за это время. А на место им придёт очередная фейковая партия-однодневка», – прогнозирует Ткачёв в своём блоге.

Обозреватель Борис Рожин обращает внимание, что голоса разочаровавшихся в Зеленском избирателей подбирают другие проекты, с помощью которых олигархи традиционно оболванивают избирателей Юго-Востока Украины.

«Часть населения осознала, что Голобородько и Зеленский это два разных человека. После чего радостно понесла голоса различным олигархическим «борцам за народ», которые «не такие как Зеленский». Так что главные победители местных выборов на Украине это как обычно различные олигархические группы… Можно отметить дальнейшее усиление осколков Партии регионов, бывшие фигуранты которой сейчас разбежались по различным олигархическим проектам, начиная с ОПЗЖ и заканчивая рядом «мэрских партий». Нынче же они с удовольствием пожирают отваливающийся от Зеленского электорат», – комментирует Рожин.

Политолог Семён Уралов, напротив, считает, что надежда на изменение ситуации как раз связана с желанием местных кланов на Украине избавиться от диктата посольства США.

«Внешнее управление США держится за счет контроля над крупными ФПГ, которые продолжают выводить капиталы, осваивать кредиты МВФ и содержать парламентские партии. Местные бароны и нобилитет крупных городов – совершенно иной типаж.

Прагматичные, лишенные геополитических иллюзий относительно Запада и Востока. Люди, которым глубоко плевать «чей Крым», но на всякий случай апартаменты Ялте и бизнес в Москве сохранившие.

Основа влияния – «заводы, газеты, пароходы» – в своем регионе. Из-за того, что экономические интересы привязаны к территории, то местные элиты вынуждены обращать внимание на общественные настроения.

Поэтому если что-то и прорастет в украинской политике после тотальной зачистки 2014-2018 годов, то только в местной политике. За 2-3 электоральных цикла могут появиться субъекты, опирающиеся на региональный капитал. И вот с этими субъектами и можно будет восстанавливать политический диалог. Но это не завтрашняя история. Смута будет долгой», – предупреждает Уралов.