Партия Зеленского: от микробов к корабельной сосне

02.09.2020, Харьков, Яков Бабаевский

Команда «Слуг народа» с благословения верховного клоуна Зеленского презентовала своих кандидатов в мэры областных центров. Презентация в «Парковом» хоть и носила название внеочередного съезда партии, но больше напоминала чёс «95 квартала» по черноморскому побережью в старые добрые времена. Это когда можно было рубить бабло, не напрягаясь: юзать старые номера, бородатые шутки. Публика позволяла.

После съезда у многих наблюдателей подозрения плавно перешли в уверенность: почти во все областных центрах у Зеленского договорняки с действующими мэрами. Партия «Слуга народа» выставила заведомо проигрышные кандидатуры.

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Вопрос только: все ли мэры «занесли» в офис президента? А известный слив телефонных разговоров Дениса Ермака (где брат главы ОП Андрея Ермака «решал вопросы» о назначениях на государственные должности) как бы намекает на то, что «заносить» в офис можно и даже нужно.

Но, скорее всего, действующим мэрам потребуется заплатить лояльностью к президентской команде. Ведь впереди — реализация жирных проектов. Сколько перспектив открывается после принятия законов о продаже земли, об игорном бизнесе…

Остановимся на версии о том, что «слуги народа» сыграли с действующими мэрами в поддавки. В этом случае комичность ситуации в том, что «Слуги народа» умудрились, согласно коту Матроскину, «продать что-нибудь ненужное». Зачем это президентской команде — более-менее понятно. Там проблема с кандидатами, способными победить в крупных городах. Но креативная «зеленая плесень» неплохо справляется с решением подобных задач: имеется кандидат «полный ноль», имеется кандидат «пустое место» — как получить профит.

Другой вопрос: а зачем это тем действующим мэрам, которые себя и без того уверенно чувствуют?

Во-первых, победа действующих мэров далеко не всегда может быть подкреплена и собственным большинством в горсовете. А у «слуг народа» — несмотря на их бездарную политику и кадровый голод — всё еще есть не растраченные до конца (хотя и упавшие) рейтинги, которые надо срочно монетизировать на местных выборах.

Во-вторых, «зеленая власть» не такая уж вегетарианская, как многим казалось в 2019 году. И кто-то из мэров предпочтет расчетливую «дружбу» со «слугами народа», а кто-то вообще будет благодарно лобызать протянутую руку.

То есть комбинация, когда «Слуга народа» выгодно продает воздух мэрам, логически объяснима.

Необъяснимо другое: как «слуги народа» могут до сих пор продавать этот воздух еще и электорату?! Съезд в «Парковом» показал: команде Зеленского не с чем идти на местные выборы, нечего предлагать территориальным общинам. Эти ничтожества могут удивить население разве что позорными платежками с подскочившими тарифами…

Доверчивый избиратель «слуг народа», поклонник телевизионных сериалов от Зеленского, — это какой-то вечный любитель попытать счастья, сыграв в напёрсток. Так в 90-е годы, в то время, когда уже все и всё понимали про напёрсток, а громких зазывал брезгливо обходили стороной, — из какой-нибудь электрички сойдет житель глубинки, на вокзальной площади глазеет на диковинную игру… А потом достает из кармана деньги и возбужденно следит за стаканчиками…

Съезд в «Парковом» вёл глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко. Этот государственный деятель знаменит, главным образом, как создатель мэма «корабельная сосна».

Скандальную известность получило июньское видео, снятое в Николаеве, где Александр Корниенко обсуждает с главой парламентской фракции «Слуги народа» Давидом Арахамией внешние и другие тактико-технические данные своей парламентской соратницы: «Аллахвердиева — вообще красотка» и т.д. Потом прозвучала одобрительная характеристика: «Но баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна, посмотри… Она тут от..ярит тебе триста встреч за четыре месяца. Выиграет… чисто». Арахамия на эти восторги товарища реагировал то ли недоверчиво, то ли вяло: «Да?» Александра Корниенко же несло: «Конечно! Такая энергетика!.. К президенту ты заведешь и увидишь: он ох…т, подпрыгнет, выкурит все айкосы и скажет: «Баба, да… Баба, да!».

Потом выяснилось, что за «корабельную сосну» ошибочно приняли депутата Ирину Аллахвердиеву, потому что обсуждались сразу две соратницы. Аллахвердиевой ничего уже выигрывать не надо — она и так в парламенте. А проводить триста встреч и выигрывать будет николаевская бизнес-вумен Татьяна Домбровская. Она же должна побудить Зеленского ох..ть, подпрыгнуть и выкурить все айкосы.

Та самая «корабельная сосна».

Поэтому, когда на сцене появился Корниенко, а камеру тут же перевели на сидящего в первых рядах Арахамию в вышиванке, публика автоматически задалась вопросом: увидим ли мы в кадре также айкосы и корабельную сосну?

Корниенко начал смешить нейтрального зрителя с первых фраз своего отчета о деятельности партии после парламентской победы: «За этот год мы можем с уверенностью сказать, что мы не предали своих избирателей». Конечно, ни разу не предали: с первых дней пребывания в парламентском большинстве начали комплектовать правительство кадрами из фракции Порошенко, благодаря чему в Раде освободилось место для нациста Вятровича, следовавшего в списке «Европейской солидарности» за новоиспеченной чиновницей… И таких «непредательств» — огромный список. Возьмем самое актуальное: с 1 сентября на Украине не стало русских школ.

Далее глава партии заявил: «Мы не научились у старых политиков врать и воровать».

Ой ё!!! А что ж так? Такие тупые и необучаемые, что палитесь моментально и на вранье, и на воровстве? Или уже хорошо умели врать и воровать и без услуг старых политиков — и учёба не понадобилась?

«Отменили депутатскую неприкосновенность», — рапортует Корниенко. Да, было. Ведь если «Аллахвердиева — вообще красотка», то зачем ей неприкосновенность? Но главный вопрос напрашивается. А почему в прошлом парламенте, при Порошенко, когда депутатская неприкосновенность существовала, это не мешало депутатам снимать ее с коллег, а силовикам — сажать их?

Мосийчука сажали по коррупционным обвинениям, Надежду Савченко — по обвинению в подготовке государственного переворота и покушении на власть. Добкина обвиняли в злоупотреблении властью и мошенничестве, брали под стражу. Даже при сомнительности, политической заданности большей части этих обвинений — депутатов лишали неприкосновенности и сажали.

А почему после отмены неприкосновенности не сидит Порошенко, по которому уголовные дела заведены такие, что Мосийчук, Савченко и Добкин вместе взятые отдыхают? Чем хвастаются эти недалекие клоуны? Тем, что отменили депутатскую неприкосновенность, а воспользоваться этим испугались?

«Слуга народа» продолжает рапортовать: «Сделали прозрачными и свободными от коррупционных схем рынки земли, спирта и янтаря».

Ай, молодца! Это была самая смешная шутка «95 квартала». Перечитайте ее еще раз. Рынок земли будет открыт в июля 2021 года. То есть вы, «зеленая плесень», добившиеся не мытьем, так катаньем, чтоб Верховная Рада разрешила продажу земли, успели на еще не открытом рынке создать коррупционные схемы?! Вас корабельными соснами по голове стимулировали, чтоб вы выдавали на партийном съезде такое?! О том, как ваши Ермаки и прочие чудаки «порешали вопрос» с незаконной добычей янтаря, — мы можем только догадываться. После государственного переворота 2014 года за крышевание этого незаконного промысла боролись высшие чины Генпрокуратуры и МВД. Значит, сейчас кто-то кого-то победил и сел спокойно на схему?

Похвастались на съезде проектом «Большая стройка». С этой «Большой стройки» имени Кирюши Тимошенко (заместителя главы офиса президента) не смеялся еще только ленивый. Кирилл Владленович (его папа, Владлен Тимошенко назван был в честь Владимира Ленина, но в историю вошел как функционер партии «Укроп») умеет и поднять бабла на гуманитарном грузе в разгар коронавируса, и вписать себе и шефу в заслугу какие-то строительства, которые были начаты и даже закончены еще до президентства Зеленского.

В общем, с отчетом о достижениях партия «Слуга народа» как-то не того… Скромно умолчали о том, как технично поимел эту власть МВФ, добившись разрешения на продажу земли. Тем более не стали распространяться «слуги народа» о принятии закона об игорном бизнесе. Нет достижений — говори об угрозах.

Докладчик предостерегает: «Сейчас представители старой системы, объединившись с местными кланами, рассчитывают создать искусственный конфликт между центральной и местной властью. На волне этого конфликта они стремятся отыграться за поражение на президентских и парламентских выборах прошлого года». Ну, у вас же есть вундервафля — рабочая корабельная сосна. Вы ж не позволите реваншистам вернуться?

Корниенко заявляет, что «представители старой системы» хотят вернуть себе награбленное. Стоп! А вы это награбленное у них уже отняли? Что-то было национализировано, возвращено в казну? Или вы перехватили у них знамя (вместе с награбленным)?

Потом заводят на сцену команду кандидатов в мэры. Партия кичится тем, что ни одного действующего мэра в областных центрах не выдвинула. То есть не скрывают, что это шествие дилетантов. Корниенко говорит загадочно: «Они в секретном месте проходили обучение». В кадре при этом — физиономия министра культуры Александра Ткаченко, бывшего пропагандона канала «1+1». Если он и обучал их «в секретном месте», то только двум-трем навыкам: трындеть, как Троцкий, брехать, как канал «1+1», правильно подмахивать Игорю Валерьевичу Коломойскому.

Почему-то среди кандидатов в городские головы областных центров объявляют и претендента на кресло мэра Кривого Рога. Ну, понятно почему. «95 квартал» впереди планеты всей. Но почему тогда нельзя было как-то оживить это шествие «жалких ничтожных личностей» здоровым весельем, годным фарсом?

Почему послали проигрывать выборы в Киеве несчастную Ирину Верещук? Почему не лысого из «95 квартала» (Кошевого)?

Почему на Днепр не кинули Юзика из «95 квартала» (он же депутат Корявченков из Верховной Рады)? Он бы не выиграл выборы у Бориса Филатова-вешателя? Но хотя бы в табло зарядил бы?! Не сумел бы даже этого? А на хрена вам тогда вообще в Раде этот Юзик?

Зато есть древний, как дерьмо мамонта, одесский КВНщик Олег Филимонов. О нем бы давно забыли… Но всплывало его имя во время назначения Саакашвили губернатором Одесской области. Филимонов по этому случаю призывал земляков вслушиваться в «сладкое журчание» Михо. Так старался, так старался. Саакашвили, небось, и по малой нужде ходил — и тревожно оглядывался: нет ли где рядом восторженной будки Олега Филимонова.

А теперь поди ж ты: это недоразумение, пришибленное КВНом, что-то там разоблачать и обустраивать в Одессе собирается.

Гулять так гулять. Фарс должен быть с размахом. Почему не отправили КВНщика Сергея Сивохо на мэры Донецка? Почему на мэры Симферополя не отправить депутата от «Слуги народа» Иванисова (насильника, которого Зеленский обещал обнулить в парламенте, но потом выкурил айкос и забыл…)?

Смотришь, как выходят на «подиум» непроходные кандидаты — и недоумеваешь…

Объявляют Николаев. Ну наконец-то — «корабельная сосна». Опять показывают Арахамию. Выходит Татьяна Домбровская. Она ростом реально выше всех кто вышел до нее и после нее. Перед ее выступлением мужики в зале начинают ржать. Неужели сейчас увидим, как подпрыгнет Зеленский с айкосом? Нет. Пианино в зале нет — незачем прыгать почем зря.

Кстати, Домбровская действительно наименее унылая в этой команде. В родном Николаеве у этой бизнес-вумен — скандальная известность. Она вместе с мужем избила школьника в развлекательном центре, заподозрив его в том, что обидел ее сына.

В открытом доступе есть публикации СМИ о том, как связанная с Домбровской сеть «быстрых кредитов» вымогает деньги у клиентов, а ее быкующих коллекторов чуть ли не спецназ СБУ приводил в чувство.

Пишут в Николаеве и о том, как «корабельная сосна» мутила с ныне действующим мэром свои схемы: ее фирма по вывозу мусора выигрывала ежегодно городские тендеры на миллионы гривен. Город при этом чище не становился. Но не зря ведь о Домбровской с восхищением высказывается глава партии власти. Видно, необходимы «слугам народа» ее навыки и наработки.

Но обратим внимание на то, что у Домбровской были общие дела с действующим мэром Николаева. Несложно догадаться, что и на выборах она будет не столько оппонировать, сколько ассистировать ему. И это вполне показательный пример для понимания предвыборной тактики «Слуги народа» на местных выборах.

Не исключено, что кто-то из этих непроходных кандидатов в мэры чудом победит. Разумеется, партия возражать не будет. Но основные варианты уже просчитаны.

После выступления Зеленского стало еще более понятно, что «Слуга народа» избавился от микробов и бактерий, мешавших парламентской фракции, — и теперь может облегченно опереться на рабочую «корабельную сосну».