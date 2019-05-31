Партия Зеленского отвергла прямые переговоры с ЛДНР

31.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Новый украинский президент Владимир Зеленский не пойдет на прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР, хотя изначально они были предусмотрены Минскими соглашениями.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший руководитель его предвыборного штаба, а ныне – глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Разумкова, все решения Украины по Донбассу будут вырабатываться в рамках Нормандского формата, также Зеленский собирается расширить его за счет США и Великобритании.

«Если мы говорим о встрече с так называемыми ЛНР/ДНР, то нужно встречаться с теми, кто может принимать решения. Я думаю, что на глобальные процессы – мы не берем Минский формат, в котором встречаются представители Украины и представители так называемых ЛНР/ДНР, глобально на этот процесс они не влияют…

Мы не раз об этом говорили, что видим дальнейшее развитие ситуации, связанное с движением в сторону мира и прекращением огня – это Нормандский формат, возможно, если получится, мы к этому очень стремимся и будем предлагать такой формат для наших зарубежных партнеров, его расширить за счет поддержки США и Великобритании.

Плюс, эти два государства являются подписаниями «Будапештского меморандума». Консолидация всех этих усилий на базе Нормандии, она даст возможность более эффективно влиять на этот процесс. Там же будет вырабатываться форма поведения и наша, и наших союзников», – заявил Разумков.