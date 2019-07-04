Партия Зеленского отвергла союз с Порошенко

04.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» не место в будущей коалиции с политсилой действующего главы государства «Слуга народа».

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил глава пропрезидентской партии и бывший политтехнолог президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, по многим членам «Европейской солидарности» должны быть заведены уголовные дела.

«Я думаю, что это [объединение] маловероятно, поскольку мы говорим о «красных линиях» и о новых политических силах, с которыми нам было бы ближе по пути. Я слабо себе вообще представляю, что партия «Слуга народа» может блокироваться с партией, в которой такое количество людей, которые, на мой взгляд, запятнали себя, в первую очередь, с морально-этической точки зрения. А по некоторым из них или есть, или должны быть более глубокие политические оценки, а перед этим другая оценка, но уже из правоохранительных органов», – заявил Разумков.