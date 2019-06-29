Партия Зеленского: Плевать на Юго-Восток, с НАТО – навеки!

29.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина не будет менять своего курса на Евросоюз и НАТО, а референдум, о котором ранее говорил нынешний президент страны Владимир Зеленский, нужен будет лишь для того, чтобы закрепить этот курс и не дать развернуть страну в противоположном направлении.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший политтехнолог президента, ныне глава его партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Разумков повторил используемые в последние пять лет лозунги предыдущей власти о неизменности европейского пути, выборе на Майдане и украинской армии.

«Что касается вопроса о геостратегическом курсе государства – вы немного неправильно озвучиваете позиции Владимира Александровича Зеленского. Речь шла о том, что европейский выбор украинский народ сделал давно, еще в 2014-м году, когда этот выбор, к сожалению, событиями на Майдане, где погибли люди.

И сегодня этот выбор мы отстаиваем благодаря, в том числе, украинской армии, которая отстаивает позиции на фронте. К сожалению, мы каждый день слышим сводки по поводу того, кто получил ранения, а потом еще страшнее, если кто-то погиб.

Что касаемо позиции Зеленского, которую озвучивал он – когда реально у нашего государства будет возможность вступить в Европейский Союз, мы должны будем провести референдум и от этой позиции никто не отказывается. Это будет реальным подтверждением и утверждением того курса, который выбрала Украина. Это является и предохранителем от того, что кто-то когда-то сможет этот курс поменять», – отрезал Разумков.