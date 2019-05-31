Партия Зеленского победила Минюст Яценюка

31.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министерство юстиции зарегистрировало смену главы партии “Слуга народа” – Дмитрий Разумков вместо соратника Зеленскогр Ивана Баканова, который временно исполняет обязанности главы Службы безопасности Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Сервис “Опендатабот” (сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов – ред.) содержит данные, согласно которым соответствующая смена руководства партии “Слуга народа” произошла 30 мая.

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Заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ирина Садовская указала, что меры по государственной регистрации политических партий обеспечиваются Департаментом государственной регистрации и нотариата Минюста.

“Документы для государственной регистрации изменений в сведения о политической партии “Слуга народа” поступили в Министерство юстиции Украины и были рассмотрены в сроки, предусмотренные законодательством Украины”, – сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ирина Садовская на своей странице в Facebook, добавив, что изменения уже внесены в Государственный реестр.

Как сообщал ПолитНавигатор, 27 мая Разумков возглавил партию “Слуга народа” вместо Баканова, который 22 мая указом президента Владимира Зеленского был назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины – начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Отметим, что Минюсь, подконтрольный партии Арсения Яценюка Народный фронт и возглавляемый ее выдвиженцем Павлом Петренко до этого грозился не допустить “Слугу народа” до выборов именно в связи с нерегистрацией изменений в руководстве партии.