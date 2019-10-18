Партия Зеленского: поморочим голову ЕС, а потом превратим Донбасс в Приднестровье

18.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина будет убеждать Францию и Германию, что российская трактовка порядка выполнения Минских соглашений не может быть реализована Киевом, поэтому необходимы некие новые договоренности. Однако надежд на желаемый украинской стороной ввод иностранного контингента в Донбасс немного. В перспективе команда Владимира Зеленского не исключает и заморозки конфликта.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, член президентской фракции «Слуга народа» Богдан Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, сегодня лидеры Евросоюза не готовы рассматривать какие-либо другие варианты разрешения кризиса на Донбассе.

«Если мы понимаем, что не срабатывают нынешние переговорные усилия, тогда у нас создается гипотетическая дипломатическая возможность сказать, что на основе Минских договоренностей мы не смогли достичь мира, оно не работает так. Это является основанием пригласить все заинтересованные стороны к разговору на какой-то иной базе, чтобы попробовать сформировать другие подходы.

Другие подходы могут включать в себя что угодно. На этот вопрос неоднократно уже отвечал и президент, и министр иностранных дел. Например, ту идею, которая сегодня, с моей точки зрения, выглядит еще менее реалистично – это ввод миротворческого контингента.

Это тоже может быть опцией, которая может рассматриваться с другими странами, которые сейчас не готовы перейти к этому этапу. Они говорят: «Мы и так платим за миссию ОБСЕ, мы и так вкладываемся в санкции – выполните то, что вы обязались в рамках «Минских договоренностей»…

Потому нас много что подталкивает к необходимости продолжать эту переговорную линию, которая сейчас продолжается. Если она останется неудачной, еще раз говорю, как минимум мы делаем усилие уменьшить кровопролитие.

Даже, если мы этого не добьемся, мы достигнем этапа, когда можно будет четко сказать: «Это не работает, давайте следующий план». И тогда мы будем иметь основания требовать от остальных слушать этот план.

Сегодня те, кто рассказывают, что нужно написать красивый план – план написать какой угодно можно, это 15 минут. Вопрос не в том, чтобы написать план, а заставить слушать хотя бы немцев и французов. Я уже не говорю про россиян.

Потому к этому нужно подойти, эта ситуация должна сформироваться. Ну и, конечно, если не сработает ни один из мирных планов, у нас, очевидно, не останется никаких, об этом очень тяжело говорить, но, конечно, есть вариант и заморозки конфликта», – заявил Яременко.