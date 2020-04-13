Партия Зеленского потеряла большинство в парламенте

13.04.2020, Киев, Игорь Петров

Партия «Слуга народа» уже не обладает так называемым монобольшинствов в Верховной раде.

Об этом в интервью «8 каналу» заявил политолог Евгений Филиндаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По факту монобольшинства сейчас нет. По факту фракция «Слуга народа» раскололась на две-три части. Еще до парламентских выборов было ясно, что фракция будет очень неоднородная, что она будет состоять из представителей самых разных групп влияния с самыми разными взглядами на будущее Украины. В то время все эти разногласия еще не сильно выплескивались наружу хотя были сигналы еще осенью.

Фактически, часть фракции однозначно не поддерживает то, что предлагает Зеленский.

Мы видим, что на смену монобольшинству пришла новая коалиция. Это проявилось на голосованиях по земельному закону, где большая часть «Слуги народа» голосовала совместно с «Европейской солидарностью» и «Голосом».

Я думаю, что такое неформальное большинство и по другим вопросам и дальше будет голосовать и действовать», – сказал Филиндаш.