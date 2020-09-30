Партия Зеленского предлагает ввести понятие «российского языка»

30.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Загрязненный украинизмами русский язык жителей бывшей советской республики следует выделить в отдельный «украинский русский», а правильный литературный объявить «российским».

Об этом в эфире программы «Хард с Влащенко» заявил депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Никита Потураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Потураева, «украинский русский» отличается от «российского» языка, поэтому он должен быть выделен в отдельную категорию.

«Я, как филолог по первому образованию, точно совершенно убежден, что русский язык в Украине меняется. Меняется по разным параметрам, об этом долго можно говорить, сейчас не будем, и совершенно точно он должен быть, на мой взгляд, в среднесрочной, даже не долгосрочной перспективе, отдельным языком.

И действительно, тогда будет в России российский язык, а в Украине – окей, это вопрос для дискуссии. Как филологической, так и общественной», – заявил Потураев.

Парламентарий также подчеркнул, что в обиходе использует не «российский», а «украинский русский» язык: «Дома я разговариваю, если уже, я просто думаю, как правильно сказать, – на российском, ну я не согласен, на русском. Это украинский русский».