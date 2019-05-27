Партия Зеленского презентовала новое руководство и обещает показать кандидатов по округам

27.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Председателем президентской партии «Слуга народа» стал Дмитрий Разумков, руководителем избирательного штаба партии — Александр Корниенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-секретарь партии Татьяна Цыба.

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«Председатель партии „Слуга народа“ — Дмитрий Разумков, руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, руководитель диджитал направления — Михаил Федоров», — сказала она.

Разумков рассказал, что недавно партия «Слуга народа» провела свой съезд, где переизбрали председателя.

По его словам, Иван Баканов из-за перехода на работу в СБУ больше не может быть председателем, и новым главой выбрали Разумкова.

В свою очередь, Корниенко сообщил, что следующий съезд партии состоится 8 июня.

«На этом съезде мы покажем всех кандидатов по мажоритарным округам, список партии и программу партии», — сказал он.

Напомним, ранее замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщал, что партию «Слуга народа» на выборах в Верховную Раду возглавит Разумков.

Дмитрий Разумков был одним из основных политконсультантов Зеленского во время предвыборной кампании и спикером его штаба. Регулярно представлял позицию кандидата на всех телеэфирах и политических шоу. В нулевые годы был членом Партии Регионов, откуда вышел в 2010 году.