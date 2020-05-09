Партия Зеленского призвала скорбеть по случаю победы над гитлеровцами

09.05.2020, Киев, Максим Карпенко

9 Мая для Украины – это не День Победы, а день памяти и скорби.

Об этом говорится в заявлении пропрезидентской партии «Слуга народа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В политсиле подчеркнули, что не считают сегодняшнюю дату днем триумфа победителей над побежденными.

«Для Украины, как и для большинства цивилизованных стран, День победы над нацизмом является днем памяти и скорби. Это не триумф победителей над побежденными, а дата, когда надо вспомнить подвиг наших предков, почтить всех, кто боролся против нацистского режима. И еще раз напомнить себе, насколько страшной трагедией является война и насколько бесценным является мир.

В этом году в Украине не будет массовых мероприятий к 75-й годовщине победы над нацизмом из-за пандемии, бушующей в мире. Но это не помешает каждому из нас почтить память жертв Второй мировой, помолиться за души погибших и замученных и без лишнего пафоса поблагодарить за их подвиг», – заявили в партии.