Партия Зеленского: Референдум сделает вступление в НАТО неотвратимым

13.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Референдум о вступлении в НАТО нужен для того, чтобы сделать невозможным изменение геополитического курса Украины на отрыв от России. Но проводить плебисцит будут только тогда, когда власти станут уверены в том, что большинство населения поддерживает интеграцию в антироссийский военный блок.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший политтехнолог президента Владимира Зеленского, лидер его партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАТО – это было четко обозначено и в программе президента. Но, если мы говорим про НАТО, в НАТО Украина и сегодня движется. При этом, давайте не забывать, что НАТО – это не только военный блок, это еще и гуманитарный.

И одна из позиций, озвученных президентом, была о том, что нужно популяризировать, в том числе в информационном плане Северо-Атлантический Альянс. Нужно проводить референдум.

Если говорить о НАТО, то по состоянию на сегодня, кстати, после избрания Зеленского, уровень тех, кто не поддерживает НАТО, стал меньше. Я не могу сказать, что вырос сильно показатель тех, кто поддерживает, но, тем не менее, он больше, чем 50%.

За тот промежуток времени, когда у нас появится реальная возможность вступить в Альянс, мы должны будем проводить, в том числе, разъяснительную работу – это корректно, правильно и логично.

Касаемо референдума – референдум нужен, но в момент, когда у Украины реально будет возможность вступить в НАТО…

Почему он нужен? Референдум – это единственный механизм, который позволяет не повернуть курс в обратную сторону. Когда у нас появится возможность вступить в эти организации, нам нужно будет провести такой референдум, я более чем уверен, что большая часть наших сограждан поддержит эту инициативу, и тогда у нас появится реальная гарантия того, что через 5-10 лет поменять этот геостратегический курс будет очень тяжело или практически невозможно», – заявил Разумков.