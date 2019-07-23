Партия Зеленского решила окончательно похоронить Минские соглашения

23.07.2019, Киев, Максим Карпенко

При президенте Владимире Зеленском не будет никакой амнистии для ополченцев Донбасса, которые с оружием противостояли путчистам, захватившим власть в Киеве после государственного переворота 2014 года.

Об этом в эфире телеканала ICTV завил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик посчитал, что ополченцы замешаны в «военных преступлениях» и назвал их «боевиками».

«Если мы говорим об амнистии для боевиков – ну, люди, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может и никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом», – заявил Разумков.

В свою очередь глава Союза анархистов Украины, одесский политик Вячеслав Азаров раскритиковал такую трактовку.

«Насколько я понимаю, военные преступления вообще были вынесены за рамки амнистии, положенной по минским соглашениям. Но это должно касаться обеих сторон конфликта и, значит, должна быть отменена безоговорочная амнистия для всех участников АТО. Если же Разумков в духе ура-патриотов хочет распространить понятие военных преступлений на любое участие в ополчении, то это надо делать и на любое участие в АТО. Потому что использование вооруженных сил внутри страны без объявления войны по-другому назвать нельзя», – пишет Азаров в своем блоге.