17.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Права человека, Украина
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Партия Зеленского: Русский язык не будет ни государственным, ни региональным


Русский язык на Украине не получит ни статус второго государственного, ни даже ущербный вариант – регионального в некоторых областях, как было при Викторе Януковиче.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил депутат Верховной рады Василий Мокан от партии Владимира Зеленского «Слуга народа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тезис первый – никто не ставит под сомнение статью Конституции, что единственным государственным языком является украинский, и другие варианты, я считаю, они абсолютно бесперспективны, по крайней мере, в Верховной раде девятого созыва в этом формате.

Такие идеи звучат, что нужно думать о разнообразность языковую, у нас куча национальных меньшинств, нужно расширять их права – безусловно, права нацменьшинств нужно также обеспечивать. Мы, как государство, которое стремится к евроинтеграции – никто с этим не спорит. Но ставить под сомнения единственный государственный язык мы не можем.

Те варианты, которые в свое время предлагала Партия регионов, что оригинальные языки, – это все, я считаю, что это большая опасность. Потому что в условиях децентрализации, когда сейчас региональной власти предоставляется больше полномочий, если мы их еще наделим возможностью вводить региональный язык, я вижу в этом большую опасность с точки зрения национальной безопасности», – заявил Мокан.

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