Партия Зеленского сдержала обещание: в предвыборном списке нет бывших и нынешних депутатов

09.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В первую пятерку избирательного списка партии «Слуга народа» вошли глава партии Дмитрий Разумков, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, советник президента Владимира Зеленского Ирина Венедиктова, глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 гг. Давид Арахамия и эксперт команды Зеленского по антикоррупционной политике и диджитализации Галина Янченко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом объявил со сцены ведущий состоявшегося в ботаническом саду Киева съезда партии, сообщает пресс-служба политсилы.

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Шестым номером на выборы идет руководитель digital-направления партии «Слуга народа» Михаил Федоров, 7 — руководитель штаба партии Александр Корниенко.

Под 8 номером в списке эксперт по налоговому законодательству Анастасия Красносельская, 9 — гендиректор телеканала «1+1» Александр Ткаченко.

Замыкает десятку борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

Александр Корниенко, который является руководителем избирательного штаба зачитал всю первую сотню списка партии. Первая двадцатка выглядит так.

Дмитрий Разумков, глава партии “Слуга народа” Руслан Стефанчук, представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде Ирина Венедиктова, эксперт по судебной системе Давид Арахамия (Давид Браун), волонтер, бизнесмен Галина Янченко, депутат Киевсовета Михаил Федеров, советник Владимира Зеленского Александр Корниенко, глава избирательного штаба Анастасия Красносильская, бывший член правления “Центра противодействий коррупции”, эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству Александр Ткаченко, гендиректор “1+1” Жан Беленюк, чемпион мира по греко-римской борьбе Сергей Бабак, директор образовательных программ Украинского института будущего Владислав Криклий, начальник Главного сервисного центра МВД Елена Шуляк, руководитель сектора “Строительство” экспертно-аналитического центра “Офис эффективного регулирования” (BRDO) Дмитрий Наталуха, эксперт по стратегическим коммуникациям, бывший глава Лиманской РГА в Одесской области. Елизавета Ясько, продюсер, основательница Yellow Blue Strategy Алексей Оржель, руководитель сектора “Энергетика” экспертно-аналитического центра “Офис эффективного регулирования” (BRDO) Андрей Герус, представитель Зеленского в Кабинете министров Михаил Радуцкий, основатель клиники “Борис” Денис Монастырский, эксперт “Украинского института будущего” Даниил Гетманцев, юрист, почетный президент фирмы Jurimex

Разумков сказал, что партия будет проводить “постпраймериз”. В течение месяца общественность может присылать замечания по поводу кандидатов.

В ближайшее время будут утверждены кандидаты, которые будут представлять партию на одномандатных избирательных округах.

Отметим, что согласно последним соцопросам партия “Слуга народа” является безусловным лидером симпатий украинских избирателей. За нее готовы проголосовать 48 % украинцев.